近期網頁遊戲如雨後春筍般冒出來，不僅可以玩到模擬人生的《80億分之1》，還有擠霜淇淋、做章魚燒、漢堡排，更出現用知名IP寶可夢製作的《寶可夢倖存者》、《寶可夢生存戰》，就有一位香港玩家把這些網頁小遊戲整理起來，做成一個網站「4388 小遊戲」，不僅把網頁小遊戲分類，還有熱門排行榜、最新上線等，讓其他玩家讚嘆就像是「史萊姆遊戲區現代版」，颱風天就待在家玩玩這些免下載的免費網頁小遊戲吧！
超過2000款網頁小遊戲！免下載直接開玩
一名香港玩家「myttt.invest」在Threads發文透露，社群上頻繁出現詢問「還有沒有好玩的網頁小遊戲」的串文，底下留言往往多達數百則，但滑過去之後便很難再次找回。因此他決定建立網站統整資源，並將站名取為「4388 小遊戲」，致敬經典網頁遊戲平台「4399」。
「4388 小遊戲」網站最初收錄超過2000款免費網頁小遊戲，包括近期在Threads上爆紅的《80億分之1》、《寶可夢倖存者》以及蛋包飯模擬器等知名作品。網站規劃主題分類像是煮食料理、休閒、模擬經營、益智、動作、多人連線等19個類別，方便玩家快速挑選。
玩家不需要額外下載安裝或註冊帳號，只要點選分類並按下「開始玩」，系統便會直接跳轉至遊戲原始網站；網站內建玩家評分與留言功能，讓使用者能依據社群評價挑選遊戲，同時提供熱門排行榜、最新上線與推薦遊戲等專屬專區。「myttt.invest」表示，網站會持續收錄新作品，也開放其他玩家提供遊戲連結或投稿自製的網頁小遊戲，未來更預計推出登入收藏功能。
就像「史萊姆好玩遊戲區」 回到童年純粹時光
該網站上線後，立刻被許多玩家盛讚為「現代版史萊姆的第一個家」、「史萊姆遊戲區現代版」，勾起許多人的童年回憶。「史萊姆的第一個家」成立於1997年，旗下的「好玩遊戲區」在智慧型手機與應用程式商店尚未普及的年代，曾是七、八年級生尋找Flash與各類免費小遊戲的重要集散，現在這股網頁小遊戲熱潮重回大眾視野，也讓不少玩家再次體會到當年探索小遊戲的純粹樂趣。
針對網友將其平台與經典的史萊姆遊戲區相比，「myttt.invest」則謙虛回應自己並沒有那麼大的野心，初衷單純是「只想集合大家的品味，方便自己找好遊戲而已」。不過面對網友期許挑戰昔日經典平台地位，「myttt.invest」也笑稱會「爭取做得比他們更好」。
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一名香港玩家「myttt.invest」在Threads發文透露，社群上頻繁出現詢問「還有沒有好玩的網頁小遊戲」的串文，底下留言往往多達數百則，但滑過去之後便很難再次找回。因此他決定建立網站統整資源，並將站名取為「4388 小遊戲」，致敬經典網頁遊戲平台「4399」。
「4388 小遊戲」網站最初收錄超過2000款免費網頁小遊戲，包括近期在Threads上爆紅的《80億分之1》、《寶可夢倖存者》以及蛋包飯模擬器等知名作品。網站規劃主題分類像是煮食料理、休閒、模擬經營、益智、動作、多人連線等19個類別，方便玩家快速挑選。
玩家不需要額外下載安裝或註冊帳號，只要點選分類並按下「開始玩」，系統便會直接跳轉至遊戲原始網站；網站內建玩家評分與留言功能，讓使用者能依據社群評價挑選遊戲，同時提供熱門排行榜、最新上線與推薦遊戲等專屬專區。「myttt.invest」表示，網站會持續收錄新作品，也開放其他玩家提供遊戲連結或投稿自製的網頁小遊戲，未來更預計推出登入收藏功能。
就像「史萊姆好玩遊戲區」 回到童年純粹時光
該網站上線後，立刻被許多玩家盛讚為「現代版史萊姆的第一個家」、「史萊姆遊戲區現代版」，勾起許多人的童年回憶。「史萊姆的第一個家」成立於1997年，旗下的「好玩遊戲區」在智慧型手機與應用程式商店尚未普及的年代，曾是七、八年級生尋找Flash與各類免費小遊戲的重要集散，現在這股網頁小遊戲熱潮重回大眾視野，也讓不少玩家再次體會到當年探索小遊戲的純粹樂趣。
針對網友將其平台與經典的史萊姆遊戲區相比，「myttt.invest」則謙虛回應自己並沒有那麼大的野心，初衷單純是「只想集合大家的品味，方便自己找好遊戲而已」。不過面對網友期許挑戰昔日經典平台地位，「myttt.invest」也笑稱會「爭取做得比他們更好」。