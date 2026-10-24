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金州勇士隊今（24）日在主場以108：111遭到曼菲斯灰熊逆轉，吞下開季2連敗。除了決勝節崩盤與關鍵時刻頻頻被吹犯規外，勇士隊內在主場開幕戰可說是輸球又破財。總教練科爾（Steve Kerr）與老將格林（Draymond Green）雙雙在比賽中吞下技術犯規，將面臨聯盟的罰款處分。而科爾賽後更針對裁判尺度與對手誇張的假摔演技公開砲轟：「簡直就像是場上球員在根本沒有強力碰撞的情況下，卻『被車子迎面撞倒』一樣滑稽。」本場比賽火藥味十足，除了場上對抗激烈，裁判的哨音也讓勇士全隊快爆炸。比賽第二節尾聲，格林與灰熊中鋒斯圖爾特（Isaiah Stewart）在罰球線附近卡位時互噴垃圾話，雙雙遭裁判吹判技術犯規，這是格林本季吞下的首次技術犯規。禍不單行的是，比賽尾聲讀秒階段，格林在關鍵進攻中遭裁判判定掩護犯規，沒收了柯瑞（Stephen Curry）可能逆轉戰局的關鍵三分球。當時極度不滿判決的總教練科爾隨即向裁判激烈抗議，也因此吞下一張技術犯規。根據NBA聯盟規定，教練與球員適用相同的技術犯規懲處標準，球員前5次技術犯規每次將處以2000美元罰款，這意味著格林與柯爾都將因本場比賽的衝突各自吞下一張罰單。相比於技術犯規帶來的罰款，科爾在賽後記者會上對裁判尺度與灰熊球員動作的強烈不滿，才是媒體關注的焦點。談到第四節尾聲的非法掩護判決，科爾在賽後受訪時忍不住直言開砲：「我們今晚大概被吹了6次非法掩護犯規，但每一次的吹判背後，都伴隨著對方誇張的假摔演技。那些畫面看起來，簡直就像是場上球員在根本沒有強力碰撞的情況下，卻被車子迎面撞倒一樣搞笑。」