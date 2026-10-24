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薔琵颱風「風雨有多大？」 全台答案竟然都一樣

薔琵颱風逐漸遠離！明起天氣好轉

▲薔琵今（24）日下午已脫離台灣暴風圈，陸上警報提前解除，明日起天氣逐步好轉，但東半部仍可能有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風來襲，有網友在Threads分享，當台灣人被問到「你那邊颱風大嗎？」時，答案往往都是「一陣一陣的」，無論問哪個縣市的親友颱風有多大，得到的答案幾乎都一樣，貼文吸引超過53萬人次瀏覽。不少人翻出LINE對話，發現親友果然都這樣回答，笑稱這5個字根本是颱風天的全民默契。一名網友昨（23）日在Threads發文表示，薔琵颱風來襲，民眾紛紛透過LINE關心親友當地風雨，每當有人問「你那邊颱風風雨大嗎？」，台灣人似乎總會回答「一陣一陣的」，僅用簡短5個字就道盡風雨忽強忽弱的情況，且還非常貼切。貼文曝光後引發熱烈討論，不少人翻出與親友的LINE紀錄，發現大家真的常用同一句話回覆，不禁笑翻直呼：「這是有被寫進教科書的標準用法嗎」、「不管在台灣哪個角落都是一陣一陣的」、「好好笑還真的是，搜尋對話發現一大堆」、「法律禁止回答大或小」、「看到直接笑出來，朋友問我，我就是這樣回她的」。也有人分享與爸爸的對話，當時爸爸剛從外面走進客廳，原PO隨口問「外面風很大對不對？」，爸爸竟也回了一句「一陣一陣的」，讓人忍不住笑出來。不少網友認為，這句話確實符合颱風天的實際狀況，無論風一下吹、一下停，或雨勢時大時小，都能用「一陣一陣的」形容，「他真的風一下子吹一下子停，一陣一陣很合理」、「真的就一陣一陣的啊」。薔琵颱風今（24）日上午結束打轉後加速北上，下午全台已脫離暴風圈，氣象署也宣布陸上颱風警報提前於下午2時30分解除。氣象署預估，薔琵晚間將由中度颱風減弱為輕度颱風。隨著環流逐漸零散、颱風持續北移，台灣風向轉為西北風，降雨範圍將從北部及東半部逐步轉往西半部，午後雨勢減弱，晚間降雨區域也會縮小。明（25）日起各地天氣逐漸穩定，北部降雨減少，中南部有望見到陽光，金門、馬祖降雨也將停止，不過東半部仍有局部短暫陣雨。