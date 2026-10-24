薔琵颱風挾帶強風豪雨侵襲台灣，全台各地陸續傳出路樹倒塌及停電災情。面對極端天候帶來的挑戰及可能發生的電力中斷風險，台水公司今（24）日表示，已全面啟動緊急應變機制，目前啟動19台備用發電機，避免因停電而使27.7萬戶民眾受停水之苦，並同步採取調度及應變措施，維持供水系統穩定運作。
因應颱風期間可能發生的停電、原水濁度升高等情況，台水公司已備妥574台發電機待命，並維持清水池與配水池在高水位操作，同時機動進行取水口清理、淨水藥劑補充及高濁度原水因應調度等作業，調配各地水源，以確保整體供水安全。此外，為強化防颱整備及災害應變，台水公司已動員內部同仁及347家合作廠商，共計3056人投入24小時待命，全力因應各地可能發生的供水異常及突發狀況。
面對持續風雨及部分山區視線不佳、道路坍方等情形，第一線巡檢與搶修的難度面臨挑戰，台水團隊透過跨區供水調度，降低災情對民生用水的影響。如桃園頂山腳加壓站，因台電水頂線69kV邊坡崩塌須緊急搶修，把當地支援水量改由平鎮淨水場供應，調度12萬立方公尺／日水量，確保桃園地區供水不受影響；而原先桃園支援新竹供水量，則改由各配水池因應，並機動由新竹廠、寶山廠增量北送支援湖口地區9萬立方公尺／日。
民眾如遇停水或供水異常，可透過「停水公告查詢系統」、「台灣自來水APP」，掌握即時供水訊息；如有用水問題，可撥打24小時免付費客服專線「1910」洽詢。
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面對持續風雨及部分山區視線不佳、道路坍方等情形，第一線巡檢與搶修的難度面臨挑戰，台水團隊透過跨區供水調度，降低災情對民生用水的影響。如桃園頂山腳加壓站，因台電水頂線69kV邊坡崩塌須緊急搶修，把當地支援水量改由平鎮淨水場供應，調度12萬立方公尺／日水量，確保桃園地區供水不受影響；而原先桃園支援新竹供水量，則改由各配水池因應，並機動由新竹廠、寶山廠增量北送支援湖口地區9萬立方公尺／日。
民眾如遇停水或供水異常，可透過「停水公告查詢系統」、「台灣自來水APP」，掌握即時供水訊息；如有用水問題，可撥打24小時免付費客服專線「1910」洽詢。