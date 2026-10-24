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▲沈玉琳一邊看著沈伯洋投球，一邊說：「現在觀眾轉台看到這一幕，想說為什麼要一直傻傻投籃。」（圖／11點熱吵店YT）

台北市長選戰倒數，國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋近日接連登上節目《11點熱吵店》引發話題。有網友整理出沈伯洋在節目中的片段發現，沈玉琳對沈伯洋說：「所以你不會把簡單的話拉長這樣？」、「為什麼一直傻傻投籃」，甚至當眾要求沈伯洋脫鞋子檢查鞋墊，一連串幽默互動立刻被網友解讀是在暗諷蔣萬安，節目尚未播出就掀起網友討論，留言表示：「沈玉琳真的很敢講」、「玉琳的梗94讚，不愧是綜藝大咖。」蔣萬安日前才登上《11點熱吵店》大秀卡牌收藏以及廚藝，近日沈伯洋登上同節目，昨日官方釋出預告，主持人沈玉琳要他和老婆、女兒說幾句話。沈伯洋對著鏡頭喊話：「小麻糬（女兒）我愛你，老婆我愛你。」讓沈玉琳聽完笑說：「所以你不會把簡單的一句話拉長？」讓全場一聽瞬間爆笑，沈伯洋則問：「這可以播嗎？」畫面曝光後，網友也解讀此話疑似暗酸蔣萬安「蔣不聽」回答跳針、說話贅字的時事梗。此外，沈玉琳與沈伯洋在節目中互動做瑜珈時，沈玉琳要求對方脫鞋子檢查有沒有加鞋墊，表示：「因為我們要澄清一下，你是沒有那個增高墊，他沒有，我也是沒有啊，我們人多高就多高，這有什麼關係。」再度讓人聯想到外界對蔣萬安增高鞋墊的討論。而節目也將投籃機搬進攝影棚，只見沈玉琳一邊看著沈伯洋投球，一邊說：「現在觀眾轉台看到這一幕，想說為什麼要一直傻傻投籃。」相關片段曝光後，不少人認為沈玉琳數度「高級酸」蔣萬安，留言表示：「玉琳的梗94讚，不愧是綜藝大咖」、「沈玉琳重活一遍的男人欸，哪有什麼不能播的….」、「沈玉琳有夠敢講」、「留友看偷臭哈哈哈哈」、「好猛」、「沈玉琳真的很敢講，不過這樣也沒錯，他是藝人主持人，節目效果大於一切。」不過偷臭蔣萬安僅是外界解讀，沈玉琳本人則未對外表態，完整版節目將於11/3播出。