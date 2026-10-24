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場次 比賽日期 比賽時間（台灣時間） 對戰組合 比賽場地 G1 10月24日 17：30 軟銀鷹 vs 橫濱DeNA 橫濱球場 G2 10月25日 17：00 軟銀鷹 vs 橫濱DeNA 橫濱球場 G3 10月27日 17：00 橫濱DeNA vs 軟銀鷹 福岡巨蛋 G4 10月28日 17：00 橫濱DeNA vs 軟銀鷹 福岡巨蛋 G5 10月29日 17：00 橫濱DeNA vs 軟銀鷹 福岡巨蛋 G6 10月31日 17：30 軟銀鷹 vs 橫濱DeNA 橫濱球場 G7 11月1日 17：00 軟銀鷹 vs 橫濱DeNA 橫濱球場

日本職棒（NPB）日本大賽G1今（24）日點燃戰火，由太平洋聯盟福岡軟銀鷹隊交手中央聯盟橫濱DeNA海灣之星隊。這是自2024年球季後，兩軍再度於「日本一」正面交鋒，G1軟銀隊推出上澤直之對決橫濱隊石田裕太郎。在今年的跨聯盟交流戰中，軟銀隊以2勝1敗取得對戰優勢；此外，兩隊也將上演一場平均薪資差距超過2倍以上的「金錢之戰」。在今年CS首輪與決勝輪，兩軍皆展現出壓倒性的強大實力。軟銀隊在例行賽領先第2名的埼玉西武獅隊多達10場以上勝差，根據今年起實施的新規定，軟銀在CS決勝輪獲得2場「保送勝」優勢；在決勝輪面對第3名的北海道日本火腿鬥士隊，軟銀隊連3場上演逆轉勝，在7戰5勝的賽制中以5勝0敗強勢「橫掃」晉級。橫濱隊本季則是「開低走高」，例行賽一度面臨勝差落後15場的逆境，但進入夏天後狀態大幅提升，最終以例行賽第3名擠進CS。在CS首輪面對讀賣巨人隊，橫濱隊以「直落二」過關；決勝輪更是直接對阪神虎隊上演4連勝橫掃。包含對巨人隊的2場比賽僅失2分、對阪神隊的4場比賽合計僅失5分，橫濱隊投手群展現出極高水準的壓制力。值得一提的是，兩隊曾在5月12日宣布了一筆在季中相當罕見的重磅球員交易。橫濱隊送出原主力捕手山本祐大，向軟銀隊換來右投手尾形崇斗與內野手井上朋也。交易公布當下雖一度引發球迷熱烈正反討論，但山本轉隊後迅速成為新東家攻守核心，尾形則進帳7勝，井上朋也亦擊出2發全壘打，各自在新天地發光發熱。據《朝日新聞》報導，日本職業棒球選手會（球員工會）於4月公布的本季日本籍支配下（正式）選手薪資調查顯示，軟銀隊以平均年薪8706萬日圓（約1808萬新台幣）高居12球團之冠；橫濱隊則以平均4084萬日圓（約848萬新台幣）位居第10名，兩隊陣容的平均年薪差距高達2.1倍，也為本屆日本大賽增添不少話題。