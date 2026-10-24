日本職棒（NPB）日本大賽G1今（24）日點燃戰火，由太平洋聯盟福岡軟銀鷹隊交手中央聯盟橫濱DeNA海灣之星隊。這是自2024年球季後，兩軍再度於「日本一」正面交鋒，G1軟銀隊推出上澤直之對決橫濱隊石田裕太郎。在今年的跨聯盟交流戰中，軟銀隊以2勝1敗取得對戰優勢；此外，兩隊也將上演一場平均薪資差距超過2倍以上的「金錢之戰」。
軟銀、橫濱睽違2年再戰「日本一」 兩軍CS皆強勢晉級
在今年CS首輪與決勝輪，兩軍皆展現出壓倒性的強大實力。軟銀隊在例行賽領先第2名的埼玉西武獅隊多達10場以上勝差，根據今年起實施的新規定，軟銀在CS決勝輪獲得2場「保送勝」優勢；在決勝輪面對第3名的北海道日本火腿鬥士隊，軟銀隊連3場上演逆轉勝，在7戰5勝的賽制中以5勝0敗強勢「橫掃」晉級。
橫濱隊本季則是「開低走高」，例行賽一度面臨勝差落後15場的逆境，但進入夏天後狀態大幅提升，最終以例行賽第3名擠進CS。在CS首輪面對讀賣巨人隊，橫濱隊以「直落二」過關；決勝輪更是直接對阪神虎隊上演4連勝橫掃。包含對巨人隊的2場比賽僅失2分、對阪神隊的4場比賽合計僅失5分，橫濱隊投手群展現出極高水準的壓制力。
兩軍團隊薪資成焦點 差距高達2倍
值得一提的是，兩隊曾在5月12日宣布了一筆在季中相當罕見的重磅球員交易。橫濱隊送出原主力捕手山本祐大，向軟銀隊換來右投手尾形崇斗與內野手井上朋也。交易公布當下雖一度引發球迷熱烈正反討論，但山本轉隊後迅速成為新東家攻守核心，尾形則進帳7勝，井上朋也亦擊出2發全壘打，各自在新天地發光發熱。
據《朝日新聞》報導，日本職業棒球選手會（球員工會）於4月公布的本季日本籍支配下（正式）選手薪資調查顯示，軟銀隊以平均年薪8706萬日圓（約1808萬新台幣）高居12球團之冠；橫濱隊則以平均4084萬日圓（約848萬新台幣）位居第10名，兩隊陣容的平均年薪差距高達2.1倍，也為本屆日本大賽增添不少話題。
📍2026年日本大賽賽程表
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在今年CS首輪與決勝輪，兩軍皆展現出壓倒性的強大實力。軟銀隊在例行賽領先第2名的埼玉西武獅隊多達10場以上勝差，根據今年起實施的新規定，軟銀在CS決勝輪獲得2場「保送勝」優勢；在決勝輪面對第3名的北海道日本火腿鬥士隊，軟銀隊連3場上演逆轉勝，在7戰5勝的賽制中以5勝0敗強勢「橫掃」晉級。
橫濱隊本季則是「開低走高」，例行賽一度面臨勝差落後15場的逆境，但進入夏天後狀態大幅提升，最終以例行賽第3名擠進CS。在CS首輪面對讀賣巨人隊，橫濱隊以「直落二」過關；決勝輪更是直接對阪神虎隊上演4連勝橫掃。包含對巨人隊的2場比賽僅失2分、對阪神隊的4場比賽合計僅失5分，橫濱隊投手群展現出極高水準的壓制力。
值得一提的是，兩隊曾在5月12日宣布了一筆在季中相當罕見的重磅球員交易。橫濱隊送出原主力捕手山本祐大，向軟銀隊換來右投手尾形崇斗與內野手井上朋也。交易公布當下雖一度引發球迷熱烈正反討論，但山本轉隊後迅速成為新東家攻守核心，尾形則進帳7勝，井上朋也亦擊出2發全壘打，各自在新天地發光發熱。
據《朝日新聞》報導，日本職業棒球選手會（球員工會）於4月公布的本季日本籍支配下（正式）選手薪資調查顯示，軟銀隊以平均年薪8706萬日圓（約1808萬新台幣）高居12球團之冠；橫濱隊則以平均4084萬日圓（約848萬新台幣）位居第10名，兩隊陣容的平均年薪差距高達2.1倍，也為本屆日本大賽增添不少話題。
📍2026年日本大賽賽程表
|場次
|比賽日期
|比賽時間（台灣時間）
|對戰組合
|比賽場地
|G1
|10月24日
|17：30
|軟銀鷹 vs 橫濱DeNA
|橫濱球場
|G2
|10月25日
|17：00
|軟銀鷹 vs 橫濱DeNA
|橫濱球場
|G3
|10月27日
|17：00
|橫濱DeNA vs 軟銀鷹
|福岡巨蛋
|G4
|10月28日
|17：00
|橫濱DeNA vs 軟銀鷹
|福岡巨蛋
|G5
|10月29日
|17：00
|橫濱DeNA vs 軟銀鷹
|福岡巨蛋
|G6
|10月31日
|17：30
|軟銀鷹 vs 橫濱DeNA
|橫濱球場
|G7
|11月1日
|17：00
|軟銀鷹 vs 橫濱DeNA
|橫濱球場