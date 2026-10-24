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▲台茂購物中心官網發布進駐新光三越台南中山店原址，新商場將顛覆傳統百貨封閉式格局，採取「開放式街區」設計。（圖／取自台茂購物中心）

▲新商場預計地下2樓至地上8樓規劃為複合式商場，9至13樓則計畫引進國際連鎖飯店。（圖／取自台茂購物中心官網）

▲新光三越台南中山店過去能帶動商圈繁榮，與其位於市中心、步行約5分鐘即可抵達台南火車站的地理位置有關。（圖／翻攝自Google評論）

新光三越台南中山店將熄燈，台南市中心商圈也將迎來新發展。新光三越台南中山店於1996年10月開幕，營運近30年，今年因租約到期，將於10月31日正式結束營業。不過，原址並非就此退場，台茂購物中心已宣布接手，計畫打造結合「國際連鎖飯店」與「全新複合式生活商場」的雙軌地標，目前也已設立「台南店籌備處」，公開招商。台茂購物中心官網發布進駐新光三越台南中山店原址，新商場將顛覆傳統百貨封閉式格局，採取「開放式街區」設計，打開一樓立面，讓商場人流與周邊巷弄無縫串聯，盼改善過去消費者經過卻未進店的情況，進一步帶動周邊商圈共榮。台茂也指出，隨著台南鐵路地下化計畫推進，當地交通條件與商業發展潛力可望提升。在整體規劃方面，新商場預計地下2樓至地上8樓規劃為複合式商場，9至13樓則計畫引進國際連鎖飯店。台茂認為，高樓層飯店可望吸引南科商務客與高端觀光客，並為低樓層商場帶來更多消費人潮。目前也正積極尋求具話題性的人氣餐飲、風格零售及質感生活品牌進駐，希望透過多元業種組合，打造不同於傳統百貨的消費體驗。台茂表示，這不僅是一棟全新商場，更希望成為未來「站前生活圈」的核心。《NOWNEWS》記者訪問台南在地人士分析，新光三越台南中山店過去能帶動商圈繁榮，與其位於市中心、步行約5分鐘即可抵達台南火車站的地理位置有關。此外，鄰近的南方公園早年經常舉辦簽唱會等活動，吸引大批民眾聚集，也為周邊商圈挹注人潮。不過，隨著南方公園拆除、消費商圈逐漸轉移，加上百貨建物老舊，中山店的人潮已不如以往。不過，中山店原址仍具備鄰近火車站、市中心交通便利等區位優勢，但如何重新吸引消費者，將是新商場能否成功的關鍵。相較於傳統百貨以樓層及櫃位為主的經營模式，台茂此次規劃導入開放式街區、餐飲零售及國際連鎖飯店，試圖結合在地生活、觀光旅宿與商業消費，創造新的客源。新商場能否重新凝聚站前商圈人潮，仍有待後續招商成果與開幕後的市場表現驗證。