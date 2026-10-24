我是廣告 請繼續往下閱讀

打破健康異常傳聞 現身施展外交穿梭

根據《韓聯社》報導，北韓最高領導人金正恩於今（24）日經新鴨綠江大橋跨越兩國邊境，造訪中國遼寧丹東市，時隔一年多再度對中國進行訪問。此次出訪時機恰逢美國總統川普積極推動重啟與北韓對話、以及深圳即將舉辦亞洲太平洋經濟合作會議（APEC）之際；另外，金正恩近日遭海外社群瘋傳腦出血死亡，此行或許也有展現自己健康無虞的考量。韓國政府高層消息人士向《韓聯社》證實，金正恩今日已經由新鴨綠江大橋，順利抵達中國遼寧省丹東市。在此之前，日本《共同社》引述外交消息人士說法指出，中國與北韓接壤的丹東部分區域，在24日無預警實施了極為嚴格的交通管制。當時外界即預測，此等高規格的維安措施，極可能與北韓最高層級官員的來訪活動相關。近期頻繁流傳有關金正恩健康惡化甚至死亡的謠言。分析人士指出，金正恩此次親自出訪並選擇公開亮相，不僅強勢打破了「死亡說」等負面傳言，向外界展現其穩固的健康狀態，更意在於重要國際峰會前夕，重新掌握外交戰略的主導權。值得注意的是，金正恩此次入境所經過的新鴨綠江大橋，為連接北韓與中國最大貿易樞紐丹東與新義州的雙向四線道大橋，全長達3026公尺。該橋雖早在2014年即已竣工，但因北韓一側的相關配套道路及海關通關設施長期未完善，開通日程屢屢延宕。直到本月15日，這座封閉多年的戰略通道才正式宣告通車。而金正恩在通車僅九天後便親自行經該橋造訪中國，突顯出平壤與北京雙方在經貿與政治合作上，具有高度默契與戰略突破。