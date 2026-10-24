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前僑務委員長徐佳青因遭控任職副委員長期間，曾多次讓兒子以「攝影官」名義隨行出訪等引發爭議，7日哽咽宣布請辭，但也強調任職僑委會六年半期間，始終依法行政、問心無愧。不過民眾黨團主任陳智菡昨爆料，僑委會在剛落幕的僑務委員會議上，為徐佳青舉辦歡送和慶生會。對此，僑委會發出聲明，是百位僑委連署邀請、未動用公帑，甚至民眾黨立委蔡春綢全程在場並一同祝賀，更嗆對於特定人士屢次以不實資訊誤導大眾，將視情況採取必要法律行動。僑委會表示，本次邀請是應超過百位僑務委員於會議前一晚（21日）連署表達的邀請意願。當天適逢徐前委員長生日，與會僑務委員自發以共同唱歌及播放免費紀念短片的方式表達祝福，相關活動未額外支用公務預算，亦未增加任何經費支出。晚宴當天，民眾黨立法委員蔡春綢亦全程在場並一同祝賀，可提供第一手觀察。僑委會說，徐佳青也受邀出席23日閉幕式後，為今年任滿的46位僑務委員所舉辦的「榮耀傳承榮退感恩典禮」，向他們致意，感謝委員們在六年任期中為連結臺灣及全球僑居地的貢獻和付出。僑委會進一步說明，僑務委員返臺出席會議所涉及的機票補助，均依相關作業規定及年度預算辦理；會議所需住宿、場地、設備及餐飲等服務，也均依相關程序辦理，並依規定辦理核銷，接受相關監督，歷年均如此。僑委會指出，僑務委員會議是聯繫全球僑務委員、廣納各地僑情反映及政策建言的重要平台，透過會議研商未來僑務發展策略與方向、凝聚海外僑界共識，進一步強化僑界與臺灣的連結，共同促進國家發展。今年會議議程為期三天半，除工作報告外，亦安排多場專題演講及分組討論，並由行政院、立法院、外交部及僑委會分別設宴感謝僑務委員的付出。期盼透過充分交流，凝聚僑界共識，深化僑務工作推動成效。僑委會強調，歷屆僑務委員會議惜別晚宴亦曾邀請前任委員長出席，本次邀請徐前委員長出席，係回應超過百位僑務委員盛情連署邀約，並非另行安排或增加公務支出。晚宴中的歌唱及敬酒致意等橋段，亦是與會僑務委員主動熱情邀請；更無李代理委員長陪同逐桌敬酒事宜。僑委會表示，尊重外界對公務資源使用的監督，然而，對於特定人士屢次以不實資訊誤導大眾，造成外界對僑委會的誤解，甚至影響僑界團結，僑委會將積極蒐集相關事證，並視情況採取必要法律行動，以維護機關聲譽及公務執行的公信力。