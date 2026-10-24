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薔琵中心擦過南方澳 氣象署判斷未登陸關鍵

▲薔琵颱風今天凌晨1點前後最接近南方澳沿岸，當時雷達觀測顯示，颱風眼內回波較弱的區域曾短暫碰觸南方澳近岸。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

颱風登陸怎麼判斷？氣象署揭關鍵標準

薔琵颱風今（24）日凌晨在宜蘭外海打轉，凌晨1時前後最接近陸地甚至中心掠過南方澳近海，但究竟「有沒有登陸台灣」引發關注，對此氣象署說明，透過「雷達、地面風場」等觀測資料綜合研判，薔琵颱風中心實際上並未完全進入陸地。氣象署說明，薔琵颱風今天凌晨1點前後最接近南方澳沿岸，當時雷達觀測顯示，颱風眼內回波較弱的區域曾短暫碰觸南方澳近岸，不過同一時間，附近地面風向仍以帶有「北風」分量的風場為主，並非颱風中心進入陸地後，預期可能出現的「南風」分量，因此研判颱風中心仍位於海岸線東側海面，並未完全進入陸地。氣象署進一步解釋，氣象署判斷颱風是否登陸，關鍵在於颱風中心是否從海面進入陸地，而不是「颱風眼接近海岸，或雷達回波碰觸岸邊，就能認定已經登陸」，這次薔琵颱風與宜蘭南方澳沿岸距離相當近，氣象署透過雷達及各項觀測資料，即時追蹤颱風中心位置，最後研判颱風中心僅從近海掠過。回顧薔琵颱風動態，今天凌晨在宜蘭外海打轉，之後逐漸轉向東至東北方向移動，上午8時結束打轉，開始以較穩定的速度向北移動。雖然颱風中心沒有登陸，但由於颱風中心附近仍是風雨較為劇烈的區域，北台灣受到薔琵影響，仍出現強風及氣壓下降等現象。氣象署提醒，薔琵颱風已經逐漸北移，民眾今天仍須留意強風、豪雨，以及沿海大浪與長浪等天氣風險，尤其應避免前往海邊觀浪、戲水或從事水上活動。颱風是否登陸，並不代表對台灣的影響大小，仍應持續關注氣象署發布的最新天氣資訊，做好安全防範。