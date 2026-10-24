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每逢中華職棒台灣大賽激戰之際，球迷心中總會浮現許多無法抹滅的名場面，而於洪一中總教練當年跨欄救明星」那一幕，絕對是其中最經典的一幕。時光飛逝，這場發生在2015年10月24日的歷史名場面已悄然迎來第11周年。當年洪總在休息區眼見洋投明星即將失控，毫不猶豫飛身「跨欄」衝進場內肉身阻攔，不僅成功保住投手出賽資格，更直接催生了隔天中職史上唯一的「總冠軍賽無安打比賽」。面對「東哥」黃忠義曾調侃身手俐落、動作為何如此純熟，洪總本人也曾親自揭開真相：「因為我都習慣這樣翻出來，比較快！」回顧這起名垂中職史冊的經典插曲，2015年台灣大賽第六戰於桃園國際棒球場開打，背水一戰的桃猿隊在8局上半取得5：3領先。桃猿洋投明星在面對兄弟打者蔣智賢時，一顆偏低球未獲主審蘇建文青睞判為壞球，因此保送失分，當時已經準備走下投手丘的明星情緒瞬間失控，怒氣衝衝準備直奔主審身前理論抗議。就在衝突一觸即發之際，人在球員休息區的總教練洪一中眼見情勢不對，為了防止洋投因激烈抗議遭裁判驅逐出場，當機立斷直接翻過休息區欄杆飛奔進場，搶在最前線將明星擋在身後，避免他和裁判接觸，成功化解了自家投手可能被趕出場的情況。而從明星投出球到捕手手套裡，到洪總衝到蘇建文面前，這過程僅用約8秒，相當快速。洪總後來在登上網路節目《野球名人房》時還原當下心境直言，投手若是當場被趕出場，全隊的投手調度將面臨全面崩盤，「所以當時的情況，我們一定要在投手和裁判發生事情之前制止住。甚至我自己被趕出去都沒關係，絕對不能讓投手被趕出場。」洪總這記果決的「驚天一跨」，成為扭轉戰局的關鍵勝負手。成功保住出賽資格的明星，在隔天（10月25日）生死殊戰的第七戰中臨危受命掛帥先發，竟不可思議地燃燒手臂投出了台灣大賽史上首場、也是迄今唯一的「無安打比賽」，率領桃猿隊上演不可思議的史詩級逆轉封王，讓洪總的跨欄動作瞬間升級為神調度。在節目上，主持人「東哥」黃忠義曾忍不住揶揄洪總身手沒退化、跨欄姿勢為何能如此順暢熟練。洪一中聽聞後笑著透露，其實這只是自己長年累積的生活習慣：「因為我在比賽結束後通常都不會繞出去，通常扶著上面的牆就直接翻出來了，這樣比較快啊！」轉眼11年過去，每當台灣大賽開打或到了10月24日這一天，總會有不少球迷轉發與回顧這段經典跨欄畫面。對此，洪總始終以開朗豁達的態度看待球迷的「年年朝聖」，直言這是一件好事：「這代表有人注意到你，不管是好是壞，至少證明大家心裡還記得你。」