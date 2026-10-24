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▲中央氣象署今（24）日發布「豪雨特報」。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

受到薔琵颱風外圍環流影響，中央氣象署發布「豪雨特報」，今（24）日新北市、桃園市地區及台北市、新竹縣、苗栗縣山區有局部大雨或豪雨，台中以北、南投、宜蘭、台南地區及雲林以南山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石、土石流，低窪地區請慎防積、淹水，應避免前往山區及溪流活動。◾影響時間：24日下午至24日晚上◾豪雨：臺北市山區、新北市、桃園市、新竹縣山區、苗栗縣山區◾大雨：基隆市、北海岸、臺北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣中央氣象署表示，「陸上颱風警報」確定在今（24）日下午2時30分解除，暴風圈已經脫離北北基桃、宜蘭等陸地，且已經減弱為輕颱，薔琵颱風北上路上會持續變弱，海上警報也將在傍晚後解除。隨著薔琵颱風上午結束打轉後，北上速度逐漸增快，今天下午全台都已經脫離暴風圈籠罩範圍，以目前預估路徑來看，氣象署預估晚上解除海上颱風警報。氣象署提醒，薔琵颱風減弱後，環流雲系逐漸零散，加上颱風往北移動，為台灣帶來西北風，降雨區域將從昨天的北部、東半部，逐漸轉往西半部，下午雨勢逐漸減弱，晚間雨區才會更為縮小。明（25）日起天氣將逐漸穩定，北部降雨減少，天氣由短暫陣雨或多雲轉為較少降雨，中南部可望見到陽光，金門、馬祖降雨也將停止，不過東半部仍有局部短暫降雨機會。