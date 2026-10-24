我是廣告 請繼續往下閱讀

全台13縣市停班停課！今多家百貨照開「人山人海」

百貨員工欲哭無淚！跪求政府強制規定同步停班

薔琵颱風帶來劇烈風雨，今（24）日全台13縣市停止上班上課，不過許多停班縣市的百貨公司改採取延後營業、或恢復正常營業，即使大雨不停，台北、新竹、台中等各地大型百貨依然湧現排隊人潮，大量車流甚至造成週邊壅塞。也有一早接獲上班通知的百貨員工抱怨，認為政府該介入管理，強制規定百貨業者同步停班。根據行政院人事行政總處公布的天然災害停止上班及上課資訊，今（24）日台灣本島雲林以北12縣市、以及外島連江縣持續停班，不過相較昨（23）日許多百貨選擇停止營業，今（24）日各大百貨業者則是多恢復正常營業，或是延後至下午開放營業，在營業時間前就陸續湧現排隊人潮。新光三越台中中港店開第一槍，上午10時30分就開門接客，美食街、商場立刻人滿為患；而採取延後營業措施的百貨，陸續在下午1時、2時相繼開門後也出現排爆狀況，桃園台茂購物中心、台中LaLaport都吸引大量人潮車流，館外道路與停車場入口壅塞；南港LaLaport下午1時才營業，中午就已有民眾在空橋排隊；台中漢神洲際購物廣場在11點電梯運作前就已大排長龍。有民眾緩頰，因為下雨天戶外無處去，加上薔琵颱風逐漸遠離、風雨漸歇，多數人才會選擇到百貨公司打發時間。也有百貨樓管吐實，由於颱風天租金照算，考量到成本與業績壓力，若停業1天廠商就虧1天，尤其現在正值週年慶高峰期，櫃員也少做1天業績；現實面上，顧客確實有消費需求，若風雨尚可，民眾放假沒地方去的情況下，往往會選擇去百貨逛街、吃飯、看電影，因此多數百貨才會視實際風雨狀況決定是否照常營業。颱風天停班停課，百貨公司卻人山人海，讓櫃哥、櫃姐大吐苦水：「那些宣布今天要營業的百貨老闆，要不要站在你家樓下5分鐘就好，看一下風雨有多大，當要去上班的同仁不是人就對了」、「剛已經有臨櫃為了上班出車禍，這個制度到底什麼時候才會改變 」、「不能上班上課，卻可以逛街跟唱歌 」、「跪求政府強制介入，規定停班停課百貨公司不能開」。