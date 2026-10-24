中央氣象署預報中心副主任伍婉華表示，薔琵颱風受台灣地形破壞、海溫不足影響，今（24）日下午已降級為輕颱，暴風半徑縮小至200公里，隨著颱風加速北上，海上警報最快傍晚5時30分解除。台北、新竹以北白天仍有明顯雨勢，預計入夜逐漸趨緩，明天北台灣降雨停止，不過北部、東半部沿海仍須留意長浪。
伍婉華指出，由於結構被地形破壞，海溫也不足以支持，薔琵颱風今天下午已經正式降級為輕度颱風，暴風半徑也進一步縮小到200公里，隨著颱風速度加快北上，氣象署最快會在下午5時30分解除海上颱風警報。
北台灣入夜雨勢趨緩 明天放晴轉多雲
伍婉華說明，今天上半天，降雨集中在北部、新竹以南山區，特別是新竹山區、苗栗山區有局部豪雨，苗栗山區也累積293毫米雨量，新竹以北、台北中午左右仍有20至30毫米的時雨量，各地雨勢預計晚上逐漸趨緩。
明天周日，北台灣降雨停止，從短暫陣雨轉為多雲，中南部陽光露臉，午後山區有局部降雨，東半部有局部短暫陣雨，花蓮、台東不排除有較大雨勢；下周一東半部及恆春半島可能有零星短暫陣雨，中南部仍有陽光，午後山區有降雨。
10.6米巨浪破蘭嶼紀錄 三貂角狂飆17級強風
伍婉華提醒，薔琵颱風持續造成台灣北部、東北部附近海面有長浪發生，約3至5公尺，其他海面浪高也超過2公尺。今天台灣沿海、綠島、蘭嶼、恆春半島、澎湖及馬祖仍有長浪發生機率；明天則要留意基隆北海岸、東半部沿海，包括綠島、蘭嶼，以及恆春半島的長浪。
此外，颱風影響期間，氣象署在蘭嶼觀測到浪高10.6公尺，為該自動站2017年設站後，9年來的最高紀錄；新北市三貂角自動氣象站，則觀測到17級以上、每秒達65.1公尺的強風，也是很少見的情況；不過相較於歷史強風紀錄、2000年碧利斯颱風在台東成功觀測到的每秒78.4公尺，仍有一段距離。
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伍婉華說明，今天上半天，降雨集中在北部、新竹以南山區，特別是新竹山區、苗栗山區有局部豪雨，苗栗山區也累積293毫米雨量，新竹以北、台北中午左右仍有20至30毫米的時雨量，各地雨勢預計晚上逐漸趨緩。
明天周日，北台灣降雨停止，從短暫陣雨轉為多雲，中南部陽光露臉，午後山區有局部降雨，東半部有局部短暫陣雨，花蓮、台東不排除有較大雨勢；下周一東半部及恆春半島可能有零星短暫陣雨，中南部仍有陽光，午後山區有降雨。
伍婉華提醒，薔琵颱風持續造成台灣北部、東北部附近海面有長浪發生，約3至5公尺，其他海面浪高也超過2公尺。今天台灣沿海、綠島、蘭嶼、恆春半島、澎湖及馬祖仍有長浪發生機率；明天則要留意基隆北海岸、東半部沿海，包括綠島、蘭嶼，以及恆春半島的長浪。
此外，颱風影響期間，氣象署在蘭嶼觀測到浪高10.6公尺，為該自動站2017年設站後，9年來的最高紀錄；新北市三貂角自動氣象站，則觀測到17級以上、每秒達65.1公尺的強風，也是很少見的情況；不過相較於歷史強風紀錄、2000年碧利斯颱風在台東成功觀測到的每秒78.4公尺，仍有一段距離。
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