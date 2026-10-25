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▲日前草蜢（如圖）擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，並宣布將於明年1月重返台北小巨蛋開唱。（圖／寬魚國際提供）

「香港唱跳天團」草蜢由蔡一傑、蔡一智、蘇志威組成，至今仍活躍華語歌壇，將於10月24日、10月25日在澳門威尼斯人綜藝館舉行演唱會。過去草蜢曾登上節目《康熙來了》，遭到主持人小S當眾示愛，透露從小就非常喜歡他們，而姊姊大S不僅房間貼滿草蜢的海報，睡前還會大喊「蔡一智是我老公」，姊妹倆不時爭論誰比較帥；此外大S還是草蜢粉絲後援會的成員之一，足見草蜢在歌壇的超高人氣。草蜢闖蕩歌壇41年，曾一度在台灣發展，並舉辦演唱會、出席參加金曲獎，擄獲不少台灣粉絲。過去他們登上節目《康熙來了》，小S興奮表示自己從小就很喜歡草蜢，甚至大S房間內有整面牆都貼滿草蜢的海報，睡前還會說：「蔡一智是我老公！」而小S則說：「那蔡一傑是我老公。」姊妹倆甚至爭論誰比較帥。小S更爆料大S會注意蔡一智的每個小細節，被問到最稱讚對方什麼？小S回答：「因為蔡一智的大拇指有多一根，她就說你看連這樣都非常迷人，說他好可愛。」不僅如此，大S還是草蜢粉絲後援會成員之一，14歲生日時拿著合照給他們簽名，讓草蜢至今仍印象深刻。被問到是否曾與粉絲談戀愛？草蜢一致回答：「沒有！」透露私下一定會與粉絲保持距離。草蜢當年推出第一張國語專輯《限時專送ABC》正式進軍台灣發展，不過與唱片公司結束合約後，便離開台灣。小S好奇問：「你們私下是會來台灣玩嗎？」蘇志威則透露自己常常帶著妻小來台灣吃東西、釣蝦。日前草蜢擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，並宣布將於明年1月重返台北小巨蛋開唱，10月24日、10月25日則在澳門威尼斯人綜藝館舉行演唱會。此次演唱會以「THREE IN LOVE」為主題，「THREE」不只是代表草蜢蔡一智、蔡一傑與蘇志威三位成員，更象徵40多年來始終並肩同行的兄弟情誼，以及恩師梅艷芳一路以來的提攜與祝福。三人把多年累積的默契、舞台能量完全釋放，帶著歌迷回到華語音樂的黃金年代。