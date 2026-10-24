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薔琵颱風侵襲台東，造成農漁業嚴重災情，長濱漁港多艘漁船沉沒或毀損，成功鎮正值採收期的肚臍柑因強風大量落果，釋迦除了遭颱風吹落，部分果實更受到焚風高溫影響，出現果皮烤黑（日燒）等災情，農漁民損失慘重。立委陳瑩今（24）日前往長濱漁港及果園勘災，關心農漁民受災情形，並要求農業部加速辦理災損認定及補助作業，協助受災農漁民儘速度過難關。陳瑩今前往長濱漁港勘災，由新港漁會總幹事陳俊銘、長濱地區代表潘振盛、潘一志陪同，實地關心漁民及漁船受損情形。受到薔琵颱風強風巨浪侵襲，長濱漁港至少5艘漁船沉沒或毀損，讓漁民賴以維生的生財工具受到嚴重損失。陳瑩表示，漁船一旦毀損，不僅修復或重購費用龐大，更直接影響漁民後續出海作業及家庭生計，她已要求農業部加速辦理災損認定及救助作業，讓受災漁民儘早獲得補助，減輕經濟負擔，協助漁民早日恢復出海作業。在成功鎮肚臍柑果園，成功鎮農會總幹事曾品峰、推廣部主任邱昱誠陪同陳瑩勘災，正值採收期的果實受到颱風強風吹襲，大量掉落地面，讓農民一整年的辛苦心血付諸流水。陳瑩指出，肚臍柑是成功鎮重要的特色農產品，農民投入大量時間與成本照顧果樹，眼看就要收成，卻因颱風造成嚴重落果，損失令人心疼，她已要求農業部儘速派員勘查，掌握實際受損面積及程度，加速辦理天然災害現金救助，減輕農民的經濟負擔。至於台東重要經濟作物釋迦，這次同樣受到颱風及焚風雙重影響，除了強風吹落果實，焚風帶來的高溫更造成部分果實表皮烤黑、出現日燒現象，即使仍掛在樹上的果實，也可能因外觀受損而影響商品價值，對農民收入造成衝擊。陳瑩表示，將前往釋迦果園關心農民受災情形，進一步掌握實際損失，並要求農業部將焚風造成的日燒損害納入災損評估，讓農民的實際損失能夠獲得合理認定。去年經陳瑩向農業部反映及協調，農業部已修正漁船（筏）天然災害救助相關規定，將漁船毀損救助金額提高，最高可獲25萬元補助。陳瑩表示，雖然補助金額已有提高，但相較於漁船毀損所造成的龐大損失，仍只能減輕部分經濟負擔，無法完全彌補漁民損失，並強調農漁民最怕遇到天災，災後復原更需要時間與經費，已要求農業部加速各項災損認定及救助作業，並持續追蹤辦理進度，讓受災農漁民儘早獲得實質協助，早日恢復生計。