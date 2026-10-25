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陸劇《嫁金釵》由田曦薇與閆桉主演，在近日掀起超狂追劇潮。而在日前的劇情中，田曦薇飾演的魏嬈（阿丑）被皇帝加封為「武安翁主」，火速讓粉絲聯想到田曦薇在另一部劇《逐玉》中的與張凌赫的CP，由於張凌赫在該劇是「武安侯」，因此田曦薇被封為「武安翁主」也直接讓CP粉嗨翻喊：「是冠夫姓了！」田曦薇飾演的女主角魏嬈在15集中，因被長相跟自己一樣的假千金君黛嫉妒，企圖聯手貴妃周芙（毛林林 飾）奪回世子妃之位，想要利用「替嫁欺君」作文章強行逮捕魏嬈，但因為魏嬈曾聯手丈夫陸濯（閆桉 飾）查辦貪官韓遼，並在分得韓遼被沒收的田產後，釋放佃農、撕毀賣身契、賑濟流民。因此魏嬈在被處刑前，陸濯率軍及時趕到拿出了從皇帝面前親自求來的聖旨，當眾宣布魏嬈因釋放佃農、救濟流民有天大功勞，皇帝特此下旨洗清其欺君罪嫌，並正式加封魏嬈為「武安翁主」。而在聽到「武安翁主」的封號後，不少人也聯想到田曦薇在另一部《逐玉》中的老公「武安侯」謝征（張凌赫 飾），讓兩人的CP粉忍不住嗨喊：「魏嬈被封號武安！想到《逐玉》，這就是命運」、「真的太巧了，根本是冠夫姓吧」、「武安侯你老婆投胎成武安翁主了。」回顧《逐玉》劇情，殺豬女樊長玉（田曦薇 飾）在父母遭逢變故後，為了保護妹妹與家業，在風雪中救下重傷昏迷、隱藏身份的落魄侯爺，也就是「武安侯」謝征（張凌赫 飾）並與其假結婚。兩人從一開始互相鬥嘴、嫌棄，到一起上戰場並肩殺敵，最後愛上彼此，超多吻戲直接甜翻大家，是許多劇迷心目中的經典CP之一。