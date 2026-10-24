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中國27歲女星易夢玲2018年憑藉「最美校花」封號走紅，從網紅、平面模特兒一路跨足演藝圈，去年更因與43歲歌王胡彥斌的戀情受到關注。擁有甜美臉蛋與纖細身材的她，昨（23）日出席《VOGUE時尚之力盛會》，沒想到一身紅色低胸禮服亮相，卻因身形過於消瘦引發熱議，不僅肩膀、鎖骨明顯突出，連手臂都瘦得幾乎只剩骨頭，與過去甜美形象形成強烈對比，讓不少網友看傻眼，直呼她根本瘦到「皮包骨」，宛如《地獄新娘》中的角色。易夢玲當晚以一頭俏麗短髮搭配紅色平口禮服現身，胸前佩戴華麗的寶石項鍊，整體造型相當搶眼，不過比起精心打扮，她的身材反而成為焦點，不只肩膀單薄，鎖骨與肩頭骨骼線條清晰可見，尤其雙手自然垂放時，手臂幾乎看不到多餘的肉，加上腰身極窄，讓原本就嬌小的身形看起來更加瘦弱，甚至因為身體過於纖細，產生頭部比例偏大的視覺效果。易夢玲暴瘦的畫面曝光後，隨即引發中國網友討論，有人認為她的五官依舊精緻，穿上禮服也很有氣質，但更多人將注意力放在她的身材變化，直言「瘦得太誇張了」、「已經瘦到沒有美感」、「感覺不太健康」，還有人聯想到動畫電影《地獄新娘》中骨瘦如柴的新娘造型，勸她別再繼續減重。易夢玲身高168公分，過去曾被報導體重僅約41公斤，她曾為了讓上鏡效果更好，會特別飲控，早餐吃餃子、包子、麵條等澱粉類食物，午餐則以牛肉、雞胸肉及雞蛋等蛋白質為主，下午5點過後便不再攝取碳水化合物，另外也會飲用芹菜、小黃瓜與檸檬製成的蔬果汁。她曾表示，按照這樣的方式調整飲食，半個月就感受到消水腫及瘦身效果，但也提醒大家不能過度節食，更不應完全戒掉澱粉，以免營養攝取不足，反而影響身體代謝。1999年出生的易夢玲，2018年因獲選微博「最美校花」受到矚目，隨後投入平面模特兒工作，並透過抖音分享美妝、穿搭影片累積人氣，2023年登上戀愛實境節目《怦然心動20歲》第3季，近年則積極朝演員發展，今年參演電影《為我的心動買單》，10月9日主演的電視劇《美人余》也正式播出。感情方面，她曾與歌手馬思唯交往，2025年9月分手，同年11月又被拍到與胡彥斌同遊馬爾地夫，兩人戀情因此曝光，不過今年6月再度傳出分手消息。