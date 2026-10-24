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民眾黨團主任陳智菡日前揭露，僑委會在剛落幕的僑務委員會議上，為日前因案請辭的前委員長徐佳青舉辦歡送和慶生會。僑委會則嗆告，稱是百位僑委連署邀請、未動用公帑，甚至民眾黨立委蔡春綢全程在場並一同祝賀。陳智菡稍早4問代理委員長李姸慧，痛斥沆瀣一氣，以公務資源包庇違法、掩護非法，遭舉報後還繼續狡辯混淆視聽，是讓人民更清楚其狡詐真面目、提油救火、激起更大民怨。陳智菡說，徐佳青是因涉及濫用公帑挾帶兒子出國出差、讓老公開外交部公務車涉貪瀆，東窗事發才倉皇下台。請問李姸慧代委員長：一位「涉貪待調查前委員長」可以出現在國家耗資千萬的僑宴與僑務會議上嗎？陳智菡指出，據瞭解，僑委會原本不只晚宴邀請徐佳青，最早還安排徐佳青「前委員長」參與僑務委員會議，更為其安排專屬「前排」座位；僑委會將座位表「向上呈報」後，因無前例可循、高層有意見才取消，李姸慧卻仍動用晚宴為徐佳青歌功頌德，出了事再以「僑界連署」試圖甩鍋、撇清責任，毫無擔當，還想濫用司法資源喊告，實在可笑。陳智菡二問李姸慧：是否在惜別晚宴上獻花給徐佳青，並張口造謠指稱徐佳青之所以下台是遭「抹黑」與「選舉操作」。僑委會已完成調查了嗎？若否，為何調查都還沒完成就急著幫徐佳青洗白？是在跟政風、檢調下指導棋？「別想輕舉妄動？」陳智菡三問李姸慧，僑委會聲稱晚宴上所播「徐佳青政績影片」是「免費影片」，請問李姸慧：「免費影片是由誰製作？是把公務人員當向上管理的免費人力？」猶記上週立法院進行僑委會公務考察行程專案報告時，李姸慧說僑委會的人接待僑胞很忙，無暇準備資料，最後只交出空白考察報告，卻有時間動用公務資源幫前委員長歌功頌德加慶生？陳智菡指出，「僑務委員會議」是僑委會一年一度最重要活動，來自全球的210位僑務委員（總統聘任）及傳統僑社僑領出席，活動為期3天。邀請總統、副總統、立法院長、行政院長出席，諸多立法委員也都有受邀，極其盛大，卻在民進黨執政下成了一場為貪污者護航、歌功頌德的鬧劇，請問是不是李姸慧下令主導？陳智菡最後4問李姸慧，請問一般人民是否也能「經過連署」、換取受邀到動用千萬國家公帑舉辦的晚宴與活動、是否可以私人交情得到國家招待享受五星級飯店餐飲與服務、上台K歌的機會？這就是徐佳青給您的「身教」？