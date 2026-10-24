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陷入背水一戰的中信兄弟，在台灣大賽第4戰鏖戰至延長第11局，靠著詹子賢敲出關鍵再見安打，以5：4驚險擊退味全龍，終於在系列賽打破鴨蛋，追成1勝3敗。雖然黃衫軍頻頻喊出「讓3追4」的口號，但面對歷史數據的殘酷考驗，兄弟若想實現上演奇蹟逆轉，除了歷史紀錄僅存微小曙光，打線中的「開路先鋒漏洞」更成為教練團當前最棘手的難題。在中職總冠軍賽歷史上，取得3勝1敗領先的球隊共有18次，其中多達15次順利拋下彩帶，奪冠機率高達83.3%；反觀掉入1勝3敗絕境的18次紀錄中，僅有3次成功上演大逆轉，逆轉率僅16.6%。不過對兄弟球迷而言，歷史數據也沒到絕望的地步。黃衫軍隊史在陷入1勝3敗的6次困境中，確實曾有過1次成功翻盤的紀錄。2001年對陣統一獅時，兄弟象在首勝後吞下3連敗，隨後豪取3連勝奇蹟奪冠。第4戰兄弟靠著詹子賢在第11局擊出再見安打保住一線生機，加上原訂23日進行的 G5 因「薔琵」颱風來襲順延2天在台北大巨蛋登場，無疑為燃燒殆盡的兄弟先發投手群，包括羅戈、勝騎士、菲力士等主力洋投爭取到極其寶貴的喘息時間與調度彈性，也讓戰局多了不少變數。即便有歷史紀錄加持與颱風假補給，中信兄弟想要複製2001年的奇蹟，打線上的「第一棒漏洞」卻始終無人能補。系列賽前4戰，總教練平野惠一嘗試由張士綸與張仁瑋輪流擔綱開路先鋒角色。然而，這兩位小將擔任第1棒時的表現相當掙扎，合計16個打數全數槓龜，未能敲出任何安打，導致兄弟戰術執行屢屢受挫。雖然張士綸在G4移至第2棒後，於第3局擊出帶有2分打點的關鍵安打，終結個人與球隊的打擊低潮，並坦言受到平野教練「不能低下頭」的提點而及時振作，但黃衫軍打線若無法徹底解決「第1棒打擊率與上壘率掛零」的窘境，想要連過三關逆轉味全龍登基，難度依然極高。