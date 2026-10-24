颱風薔琵陸上颱風警戒已解除，宜蘭縣今（24）日停止上班上課。因週六原為全縣清潔隊例休，宜蘭縣政府稍早發布快訊，為滿足防颱家戶清運需求，羅東、冬山、蘇澳等 6 鄉鎮清潔隊特別「加班收運垃圾」，其餘鄉鎮市則維持停收。《NOWNEWS今日新聞》整理全縣最新清運時程。
🟡宜蘭週六原本例休！六鄉鎮加班收運時間看
宜蘭縣政府指出，今日全縣各鄉鎮市公所清潔隊雖逢例休，但為協助鄉親加強防颱與清理家園，共有 6 個鄉鎮市清潔隊特別加班出勤收運，各區具體收運時間如下：
冬山鄉：上午 09:00 起啟動收運。
羅東鎮：下午 14:00 起加班收運（⚠️注意：本次僅收運「一般垃圾」）。
員山鄉：下午 15:00 起啟動收運。
五結鄉：下午 15:00 起啟動收運。
蘇澳鎮：依平日正常時間收運。
頭城鎮：依平日正常時間收運。
🟡其餘鄉鎮市維持停收！切勿將垃圾棄置戶外
縣府與各鄉鎮市公所特別提醒，除上述 6 個鄉鎮市加班清運外，其餘鄉鎮市今日均無收運垃圾。
請有收運地區的民眾依所在地時間提早做好準備；非收運地區的民眾切勿將垃圾包或回收物堆置於戶外或路邊，以免強風吹散造成環境髒亂或堵塞側溝排水孔。民眾亦可隨時留意所在地公所清潔隊的最新廣播公告。
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宜蘭縣政府指出，今日全縣各鄉鎮市公所清潔隊雖逢例休，但為協助鄉親加強防颱與清理家園，共有 6 個鄉鎮市清潔隊特別加班出勤收運，各區具體收運時間如下：
冬山鄉：上午 09:00 起啟動收運。
羅東鎮：下午 14:00 起加班收運（⚠️注意：本次僅收運「一般垃圾」）。
員山鄉：下午 15:00 起啟動收運。
五結鄉：下午 15:00 起啟動收運。
蘇澳鎮：依平日正常時間收運。
頭城鎮：依平日正常時間收運。
縣府與各鄉鎮市公所特別提醒，除上述 6 個鄉鎮市加班清運外，其餘鄉鎮市今日均無收運垃圾。
請有收運地區的民眾依所在地時間提早做好準備；非收運地區的民眾切勿將垃圾包或回收物堆置於戶外或路邊，以免強風吹散造成環境髒亂或堵塞側溝排水孔。民眾亦可隨時留意所在地公所清潔隊的最新廣播公告。