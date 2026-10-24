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中華職棒37年台灣大賽第五戰（G5）受颱風攪局連續延賽，讓處於1勝3敗落後劣勢的中信兄弟意外獲得充裕的投手喘息日，讓外界嗅到一絲0：3落後大逆轉的奇妙氛圍。回顧中職總冠軍賽歷史，其實在16年前（2010年）梅姬颱風帶來的連日豪雨，也曾催生出兄弟象僅靠「三大洋投」包辦全系列賽36局、直落四橫掃興農牛奪冠的史詩神蹟。2010年台灣大賽由興農牛對決下半季冠軍兄弟象。前三戰兄弟展現驚人宰制力，分別由麥格倫（Jim Magrane）、卡斯帝（Carlos Castillo）與羅曼（Orlando Roman）連續繳出優質好投，系列賽迅速取得3：0的聽牌絕對優勢。原本第四戰預定於10月20日在新莊棒球場舉行，未料梅姬颱風外圍環流與東北季風產生共伴效應，帶來連續數日的傾盆豪雨，導致新莊球場嚴重積水。聯盟在10月20、21、22日連續3天被迫宣布延賽。這場連綿大雨給了雙方投手休息時間，在第一戰（10月16日）先發主投的王牌麥格倫充份的完整恢復，體力徹底回滿。兄弟教練團隨即做出果斷調度，直接跳過本土先發投手輪替，再次推出「滿血麥格倫」掛帥主投。10月23日第四戰終於順利開打，滿血登板的麥格倫沒有給對手任何機會，完投9局僅失1分，率領兄弟象以6：1擊潰興農牛，以4：0直落四橫掃封王，奪下隊史第7座總冠軍，麥格倫也憑藉2場先發勝（合計主投16.2局僅失2分）榮膺該屆台灣大賽MVP。這場系列賽更創下中職史上前所未有的「洋投全餐」歷史紀錄。兄弟象在短短4場比賽中，完全沒有動用任何本土投手，全數由麥格倫、卡斯帝與羅曼3名洋投合力吃下整整36局，期間僅失4分（3分責失），團隊防禦率是不可思議的0.75。加上例行賽打破救援紀錄的終結者庫倫（Ryan Cullen），4名頂級外援讓兄弟締造了中職歷史上最難以複製的冠軍傳奇。巧合的是，相隔16年後的今天，台灣大賽再度因為颱風連續兩天延賽。目前背水一戰的中信兄弟，陣中勝騎士（Mario Sanchez）、菲力士（Felix Pena）與羅戈（Nivaldo Rodriguez）等主力洋投紛紛獲得寶貴的休養天數，連日登板的牛棚主力呂彥青也重回滿血狀態。