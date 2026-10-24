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烏軍「星盾」突遭降速 烏克蘭與歐洲高度焦慮

私人企業掌外交大權引發爭議

《路透社》獨家報導披露，近日傳出烏克蘭使用的美國軍事版「星鏈」（Starlink）網路，突然失去部分關鍵功能的權限，這並非單一偶發事件，在此之前，無論是拜登政府還是川普政府，均曾多次要求馬斯克（Elon Musk）旗下SpaceX公司，依據美國的國家安全與外交策略，在全球多個地緣政治熱點「開啟」或「關閉」星鏈服務，這也再次引發當私人企業掌握關鍵戰略資源後，其影響力是否過大的討論。4位前官員透露，拜登政府曾在2023年以及2024年為打擊葉門胡塞組織與黎巴嫩真主黨，要求SpaceX定位並切斷這些設備的訊號；而在2022年伊朗爆發反政府示威後，拜登政府隨即協調將星鏈終端機秘密運入伊朗並開啟服務；2022年俄烏戰爭爆發初期，拜登政府也積極推動SpaceX為烏克蘭軍方擴大星鏈服務。一位前川普政府高級官員和一位知情人士則透露，在2025年6月與2026年2月美以對伊朗發動打擊後，川普政府亦要求馬斯克在伊朗啟用星鏈，以強化當地反政府示威者的通訊能力。拜登與川普政府對單一私人企業的依賴程度達到前所未有的地步，也讓馬斯克在無形中扮演了「非官方外交政策決策者」的關鍵角色。馬斯克之前就曾自曝因擔憂引發第三次世界大戰，自行下令限制烏軍在克里米亞等地的星鏈使用，引發華府錯愕。近期烏克蘭的通訊危機，讓這股擔憂再度升高。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前公開指責，專供軍用的「星盾」（Starshield）系統服務遭到人為限制，導致烏軍無人機作戰效能大幅下降，一般星鏈的傳輸速度亦被削弱。之前有說法稱這次對「星盾」限速的指令來自白宮內部，但美國國務卿盧比歐說對星盾限制的要求來自馬斯克，而非白宮。川普本人則未明確表示，僅說「若有問題，我會處理好」。隨著SpaceX壟斷了關鍵衛星通訊能力，美國國內與歐洲盟友的擔憂與日俱增。民主黨眾議員克勞（Jason Crow）警告，由未經選舉的億萬富豪或私人企業掌握美國國家安全命脈存在巨大風險，「不應由企業高層來決定什麼才符合美國的最佳利益」。諾貝爾經濟學獎得主、經濟學家保羅克魯曼（Paul Krugman）也認為，美國政府應設法收回馬斯克對星鏈的控制權，私人企業不應該擁有足以左右國家外交安全政策的權力。烏克蘭星鏈受限事件震驚歐洲各國高層。由於目前缺乏可替代的短期方案，不少歐洲官員開始呼籲，歐洲必須儘速建立屬於自己的自主軍用衛星通訊能力，免於受制於人。衛星產業諮詢公司Summit Ridge Group總裁繆西（Armand Musey）分析，馬斯克的雙重身份帶來了巨大的不確定性，「他理論上只是拿政府合約的企業高管，卻實質上做出了極其重大的外交政策決定。人們根本無法分清，他的決定究竟出自個人偏好，還是背後受到某種政治勢力的影響」。