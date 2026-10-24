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田曦薇與閆桉主演的陸劇《嫁金釵》，在近日掀起超狂追劇潮。不過劇中飾演魏嬈（田曦薇 飾）媽媽的「周芙」越看越眼熟，竟是《逐玉》中飾演男主角張凌赫媽媽的演員毛林林。她也曾在直播揭《嫁金釵》選角內幕，透露劇組告訴她這角色必須是絕世大美女，讓她無法拒絕的一口答應，「母女」一樣的高顏值，毛林林也可以說是田曦薇的天選媽媽。毛林林分別在《逐玉》中飾演張凌赫的媽媽「魏綰」，以及《嫁金釵》中飾演田曦薇的媽媽「周芙」，連兩部大熱劇的孩子都顏值超高。而她也曾在直播中揭露選角內幕，她表示當初《逐玉》劇組來找她時，只告訴她這角色必須是絕世大美女來演，讓她馬上一口答應，「什麼都別說了，錢那些都別談了跟我經紀人談吧，我來了！」而且毛林林還爆料，就連之後《嫁金釵》劇組也是用同一個理由邀請她出演，毛林林也笑說雖然還不到上癮的程度，但兒子女兒顏值都這麼高，實在無法拒絕。除了毛林林，其實這兩部劇的爹也是同一人，當《嫁金釵》找上她時，還希望她把老公也介紹過來，不過毛林林低調說劇組找誰就跟誰演，沒想到劇組竟然找了她在《逐玉》中的老公金珈。兩人再度合作，也直接在現場笑翻，「等於《逐玉》和《嫁金釵》共享一個爹，也共享一個媽。」