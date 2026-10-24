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▲A2O LITE混血成員OA（左圖）被網友發現有「白雪歌姬」許慧欣的神韻。（圖／Mnet K-POP YouTube、專輯封面）

韓國SM娛樂創辦人李秀滿打造的全新9人女團A2O LITE，出道沒幾天就攻占各國娛樂新聞版面，話題不斷，其中混血成員OA的高顏值讓人不注意也難，近日有網友發現她神似昔日玉女歌手許慧欣，並附上一系列對比圖，引來大批粉絲附和。一名網友在社群平台發文表示：「不知道為什麼只看到大家說OA像Jessica，難道只有我第一次看完Neon的MV，就直覺OA根本超像許慧欣嗎？！！（可惡透露年紀）還是因為很少有人能同時買過許慧欣專輯，同時又關注K-pop六代女團呢？」並說許慧欣真的非常美，OA也是團裡氣質、辨識度、成長潛力都極高的超級新星。原PO隨文附上OA和許慧欣不同角度的對比照片，引起粉絲熱烈討論，「許慧欣可能很多人不知道吧！但這樣看的確很像許慧欣」、「Omg脆上竟然有人提起許慧欣」、「很像許慧欣！同一種類型的，家裡以前也有許慧欣專輯」、「我也第一眼就想到許慧欣，還以為只有我有幻覺」、「都是清冷氣質、長中臉美女」、「有誒！但我覺得許慧欣更漂亮誒！」今年13歲的OA（本名Oa Angel）是A2O LITE中唯一混血成員（父親為美國人，母親是日本人），她深邃立體的五官與冷豔甜美的氣質一亮相即備受外界矚目，被網友指出有Jessica、宮澤理惠、古力娜扎、郭碧婷、潤娥、梁洛施等人的神韻，尤其在出道曲〈NEON〉舞台上擔任開場與結尾（C位），讓粉絲一致看好OA未來的星途發展。