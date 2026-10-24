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富邦悍將二軍今年在總冠軍賽大放異彩，以直落三橫掃台鋼雄鷹二軍，捧回隊史第2座二軍總冠軍，然而後勤教練團今（24）日卻傳出變動。具美職資歷的二軍打擊教練鮑伊（Charles Poe），今（24）日無預警於個人社群平台發布告別聲明，宣布新球季將正式卸下悍將打擊教練一職，為他在富邦的執教生涯畫下句點。鮑伊在個人社群貼文中發出中文與英文雙語聲明，向球團、球員以及全體悍將球迷致上深切謝意。他表示，能夠成為教練團成員並陪伴球員一路打到奪冠，是他職教生涯中非常自豪且光榮的歷程。「感謝整個富邦團隊、教練團以及我們了不起的悍將家人們，讓這個球季成為令人難忘的回憶。」鮑伊寫道：「雖然明年我不會再回到教練團，但我由衷感謝這段與如此投入的球員及熱情支持者並肩工作的時光，我會永遠珍惜我們共同建立的情誼。」現年具備超過20年打擊指導經歷的鮑伊，過往曾於美職藍鳥、白襪等小聯盟體系任教，也曾在2021至2022年間掌舵樂天桃猿打線。他於2025年加入富邦悍將，初期擔任一軍打擊教練，後續順應教練團分工轉往二軍，是悍將小將們成長的重要推手。本季富邦二軍在日籍總教練酒井忠晴的帶領下表現優異，例行賽以48勝27敗5和、超過6成的高勝率高居聯盟榜首。進到二軍總冠軍賽面對台鋼雄鷹，悍將打線發揮穩定，前兩戰分別以9：4與8：3拿下聽牌優勢。10月2日的關鍵第3戰，更靠著內野手馬鋼在第8局上半轟出一記價值連城的逆轉2分砲，一舉帶動單局4分攻勢，最終以5：4逆轉獲勝，以3：0橫掃對手，拿下繼2022年後相隔4年的隊史第2座二軍總冠軍金盃。