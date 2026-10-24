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▲吳思瑤分享《順報》的幕後故事。（圖／吳思瑤臉書）

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前赴北捷文湖線南京復興站，發放第二期《順報》，外界好奇本期封面人物小女孩是誰，競選總幹事吳思瑤今（24）日透露《順報》的幕後故事，而該女孩就是設計師的女兒。吳思瑤表示，9月份團隊就決定要出版順報，訂出採雙週刊、出版四期的計畫，以及確立風格與內容方向，每一期的內容，都是N次開會、修改的過程，而文字產出後，還邀請相關領域專家為他們指正，確保內容的豐富與正確。吳思瑤提到，他有幸參與每一個環節，第二期討論度很高的封面，團隊共提出三個方案陷入長考，最後端到他面前，讓他做決定，他二話不說，挑了娃娃版。吳思瑤透露，這個小寶貝就是設計師的女兒，對方說臨機一動，拿自己孩子當封面，只想試一下，沒想到雀屏中選，「實在太可愛太吸睛，又扣合親子主題，why not？」不過，吳思瑤也很嚴肅的問對方，「爸爸你真的同意把孩子放封面嗎？」「你要不要回去也問問女兒，她願意嗎？」「如果女兒不喜歡，我們就不選擇這款」，當晚對方回報他，孩子同意了，而且很高興，「孩子開心，我們當然更開心！」最後為了保護小朋友，他們還把眼鏡造型改成了墨鏡。吳思瑤指出，到今天早上，他跟設計師聊起這件事，設計師很開心其設計受到歡迎，而且是跟自己最愛的家人一起投入了這場選舉，更有意義，「這是一場有愛的選戰，不只是沈伯洋，團隊也是」。