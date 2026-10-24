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iPhone Duo開賣首日爆螢幕災情！不到6小時裂開 蘋果換機了

▲甚至有用戶打開iPhone Duo後出現白色亮線，損壞位置多集中在中央轉軸附近。（圖／翻攝自X）

暴力測試撐過數萬次！為何iPhone Duo還會故障

▲蘋果目前尚未提出正式維修方案，消費者若發現裂痕、亮線或轉軸異音，應停止操作、拍照存證並聯繫官方檢查。（圖／翻攝自X）

螢幕裂開能否免費換機？應先停止開闔、拍照存證

蘋果首款摺疊手機iPhone Duo於10月23日開賣，卻傳出首批用戶使用不到6小時、開闔不到20次，內螢幕便沿中央轉軸裂開，部分裝置還出現白色亮線。有澳洲用戶發現故障後，前往Apple Store後成功獲得免費換機，美國、加拿大及部分展示機也有類似回報，但蘋果尚未公布調查結果，故障是否涉及共同的品質問題仍待確認。根據Reddit及《MacRumors》論壇流傳的貼文，一名澳洲用戶表示，拿到iPhone Duo不到6小時，開闔次數甚至不到20次，只是想把新手機展開給朋友看，卻發現轉軸附近似乎有東西卡住，接著便聽見清楚的破裂聲，內螢幕隨即沿著中央摺疊處裂開。他強調，事發前沒有碰撞，內外螢幕及轉軸也看不出明顯損傷，更沒有發現異物。最後他直接前往Apple Store，店員當場替他更換全新手機。除了澳洲案例，美國、加拿大也有用戶反映螢幕亮線、轉軸變緊或異常作響等情況，部分展示機同樣傳出受損照片。值得注意的是，iPhone Duo上市前曾接受多項耐用度測試。根據外媒《影視颶風》進行約1萬1500次開闔測試，包含低溫環境試驗，發現螢幕摺痕變得更加明顯；《華爾街日報》科技記者Joanna Stern則透過機器完成3萬2640次開闔，測試後僅發現轉軸開啟所需力量略微增加，螢幕仍可正常顯示。目前蘋果尚未針對這批螢幕破裂案例公布正式調查結果或維修方案。外界推測可能涉及轉軸結構、內部零件擠壓或組裝瑕疵，但尚無足夠證據證實，也有人質疑故障照片可能經過修改。依照蘋果一年有限保固規定，若裝置在正常使用下出現符合條件的材料或製造瑕疵，可申請保固檢測及服務；若被判定為碰撞、擠壓或其他非保固因素，維修方式與費用則可能不同。雖有澳洲用戶成功換機，但不代表所有螢幕破裂個案都能無條件免費更換。蘋果也提醒，展開手機前應確認轉軸沒有沙粒或碎屑，闔上前須檢查是否有異物，內螢幕原有的奈米紋理保護層不可自行撕除，額外貼上保護貼也可能影響顯示效果。若果粉拿到手機後，發現螢幕裂痕、異常亮線、轉軸卡頓或出現異音，建議先停止反覆開闔，拍照留下紀錄，再聯繫蘋果官方支援或前往Apple Store檢查。至於這波災情是否擴大、是否涉及共同的設計或製造問題，仍須等待官方調查及更多實際案例釐清。