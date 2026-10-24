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中華職棒37年台灣大賽G5今（24）日受到薔琵颱風影響，導致因雨延賽至明（25）日舉行，聯盟公布明日味全龍與中信兄弟先發投手。龍隊仍由G1繳出8局無失分好投的蔣銲（John Gant）先發，兄弟則是選擇再度換將，由羅戈（Nivaldo Rodriguez）取代菲力士（Felix Pena）擔綱先發投手。受颱風攪局影響，兄弟的先發投手調度經歷了多次轉折。球團原先在22日預告將由本土新秀伍立辰掛帥，23日賽程首度順延後，教練團考慮到獲得多一日的喘息，改由洋投菲力士接棒。如今隨著比賽再次延至25日，兄弟教練團決定直接推派主力洋投羅戈再次登板。羅戈前一次先發是在20日的G3，當時他用102球主投6局僅被敲出1支零星安打，送出8次三振，完美凍結味全龍打線。可惜當時兄弟打線遭龍隊投手群壓制，羅戈無關勝敗，黃衫軍最終吞敗陷入聽牌危機。隨著比賽順延至25日，羅戈獲得了完整的4天休息時間，將以最習慣的「投一休四」節奏再度披掛上陣。本季羅戈在例行賽出賽25場，繳出12勝9敗、防禦率3.33的優異成績，順利榮膺年度勝投王。尤其他在面對味全龍隊時表現頗有心得，整季5場先發對戰交出3勝0敗、合計31局僅掉4分自責分的恐怖壓制力，對戰防禦率更是精美的1.16。兄弟在本次台灣大賽前 3 戰打線極度沉悶，面對龍隊強投陣容可說是毫無招架之力，前3戰團隊打擊率一度低至1成13，更創下系列賽前3戰總得分僅1分的苦澀紀錄。