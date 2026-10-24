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台灣大賽G7備案在哪？ 可能場地比較

場地 可行性判斷 主要考量 台北大巨蛋 優先爭取 不需移動、票務與轉播配置完整，但10月27日已有其他活動進場需求 新莊棒球場 室外優先候選之一 雙北交通便利，但需確認颱風後草皮狀況與檔期 桃園棒球場 值得列入 容量、交通及職棒設施較完整，仍須確認場地與天候 台南亞太棒球場 南部備案 可降低北部持續降雨的風險，但交通、票務與後勤搬遷成本較高 斗六棒球場 備選 味全二軍訓練基地，部分球員熟悉，但座位容量較小

▲味全龍在台灣大賽取得3勝1敗領先，距離總冠軍只差一勝，但若戰線延長至G7，恐面臨臨時更換主場的變數。（圖／記者葉政勳攝）

2026年中職台灣大賽受到薔琵颱風影響，第5戰連續兩天延期，不僅打亂味全龍與中信兄弟的投手調度，更可能迫使決勝第7戰（G7）離開台北大巨蛋。由於大巨蛋後續已有其他活動檔期，加上味全龍原主場天母棒球場正在整修，聯盟目前仍未確認G7舉行地點。若最終改在室外球場進行，人工草皮、風向、外野飛球及主場適應性，都可能改變比賽條件，甚至成為左右總冠軍的重要變數。今年台灣大賽原訂7場全數安排在台北大巨蛋舉行，然而薔琵颱風造成G5從23日延至25日，後續賽程也被迫順延。根據中職最新公告，G5將於25日下午5時05分進行，G6則延至26日下午3時05分，兩場都維持在大巨蛋；若需要進行G7，將於27日晚間6時35分開打，但場地尚未確定。味全龍球團表示，仍持續積極與大巨蛋協調相關檔期，最終安排以聯盟公告為準。不過，天母棒球場目前正在進行看台工程，加上薔琵颱風肆虐北台灣，天母棒球場頂棚屋頂也敵不過狂風吹襲，出現破損脫落情況。對此，張斯綱團隊已於第一時間通報台北市政府體育局錄案處理，全面加速評估搶修作業。今年味全龍將台灣大賽所有主場賽事安排在大巨蛋，除了票房考量，也讓球隊能在熟悉的室內環境爭冠。不過，若G7必須改至其他球場，味全可能失去部分場地熟悉度，尤其天母目前無法直接作為替代選項，真正的新場地是否對龍隊有利，仍是未知數，而中信兄弟同樣面臨必須重新適應球場的問題。目前味全龍以3勝1敗領先，距離封王只差一勝，中信兄弟則必須連贏3場才能逆轉奪冠。