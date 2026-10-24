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第30號颱風「薔琵」正在遠離台灣，預計將在明（25）日於東海朝日本前進，並於26日逼近甚至可能登陸日本九州。若確定登陸，將刷新九州歷史上颱風最晚登陸的紀錄，此外，也將寫下日本史上颱風第3晚登陸的紀錄。從九州到關東地區都有可能出現警報等級的豪雨，呼籲民眾提高警覺。根據日本氣象網站tenki.jp報導，雖然石垣島等先島群島已脫離薔琵的暴風圈，但由於薔琵颱風移動速度較慢，至今天深夜前當地仍須嚴防豪雨、強風與大浪。預估颱風之後將持續北上，週日進入東海，週一則將接近並可能登陸日本九州。自氣象統計開始以來，颱風最晚登陸九州的紀錄是1998年10月17日登陸鹿兒島枕崎市附近的颱風瑞伯。因此，若薔琵颱風於週一登陸九州，將成為九州史上最晚登陸的颱風，同時也是全日本歷史上第3晚登陸的紀錄。全日本歷史上最晚登陸的颱風，是1990年11月30日登陸和歌山縣白濱町附近的颱風佩姬。受到颱風影響，預計九州至關東的廣大區域明天都會下雨。九州北部等日本海側地區，恐將出現短時間內造成道路積水等級的強降雨。下週一，九州至關東廣大範圍有機會出現警報級豪雨，必須特別嚴防土石流、低窪地區積水以及溪水暴漲。即便薔琵颱風之後轉為溫帶低氣壓，也絕不能掉以輕心，報導提醒受影響地區民眾務必嚴防豪雨及強風，並隨時留意最新的氣象資訊。