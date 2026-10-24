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選戰倒數34天，民進黨台北市長參選人沈伯洋日前出席活動時，表示規劃將切割台北市南北的市民大道，利用橋下空間作為廊道，結合音樂、動漫、藝文，讓人可以南北或東西向流動。蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰則批評，市民大道原為鐵路，鐵路地下化就是消除南北交通阻隔，「沈伯洋談市政又出洋相！連交通建設的歷史沿革都不清楚，就急著大談城市改造。究竟哪裡被切開、又打算怎麼縫？」楊沛緰指出，市民大道原為鐵路，臺北鐵路地下化早已於上個世紀的九零年代就完成，當年重要目的之一，就是消除鐵道造成的南北交通阻隔。都市縫合的核心是改善交通道路造成的空間阻隔。沈伯洋若要利用市民大道橋下空間打造文化廊道，就應具體交代規劃。「究竟是哪段空間？現有道路、其他設施如何調整？是要拆高架，還是挖隧道？還是沈伯洋的都市規劃又只是隨口說說？」楊沛緰質疑，沈伯洋稱市民大道「真正意義上把南北切開」，照這套邏輯，新生高架豈不是把臺北切成東西兩半，臺北還有建國高架，環東大道、堤頂大道、基隆路高架道路，依據沈伯洋的說法，臺北早就被切得七零八落？事實是無論光復南北路、敦化南北路、復興南北路、建國南北路、新生南北路、林森南北路、中山南北路、重慶南北路、延平南北路皆是穿越市民大道的臺北市重要南北向幹道。「沈伯洋在大談都市縫合前，要不要先看一眼臺北市地圖？」楊沛緰表示，市民大道沿線從華山文創園區、光華商場、三創生活園區，到東區商圈及沿線各式餐飲店家，居酒屋、燒烤、火鍋餐廳遍佈，早已形成夜間經濟，各區段都有不同的產業與文化特色。「沈伯洋提出文化廊道，究竟有沒有完整盤點現有商圈與空間？有沒有考量店家與市民朋友的意見？」楊沛緰進一步指出，沈伯洋主張「AI需要園區，不是廊道」，但園區與產業廊帶並非對立概念。行政院長卓榮泰今年八月曾談及北北基宜「首都圈黃金廊帶」，當時沈伯洋就在一旁。「既然如此反對廊帶概念，當時怎麼不當面糾正卓院長？難道廊帶能不能存在，也要看是誰提出的？」楊沛緰強調，城市治理不能只靠想像，更不能忽略既有建設與歷史脈絡。「沈伯洋名詞一大堆，具體方案卻說不清楚。想選臺北市長，就應先做好臺北的功課，別不熟市政還一再出洋相。」