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光復連假結束悲劇了！10月根本「週休三日測試月」爆共鳴

總計五週有四週都是週休三日欸，根本就是實施週休三日測試月啊！11月痛苦的地獄又要來了，每個禮拜只有2天休假，總計只有9天休假哭了！

▲10月總計五週有四週的時間都是週休三日，包括9月底教師節銜接10月初、10月23日薔琵颱風來襲停班停課。（圖/行政院人事總處）

11月僅9天休假沒有連假！台灣為何不能週休三日

許多上班族都覺得「工作效率有提升」、「更不會排斥上班」、「厭世程度降低百分百」等好處，但為什麼台灣就是不能夠週休三日？

其實最主要是職場大環境的影響，長期的「週休三日」是完全行不通的

進而引發物價上漲和通膨壓力，像是餐飲住宿業、營建工程業、製造業、各種服務業等。

▲為什麼台灣就是不能夠週休三日？其實最主要是職場大環境的影響，長期的「週休三日」是完全行不通的。（圖／Unsplash）

若台灣單獨實施，將減少金融市場交易時間與成交量，影響證券收入與資金調度。

光復連假其實今（24）日才是真正的第一天，但因為周五薔琵颱風來襲的緣故，全台各地都停班停課，導致這週一般上班族也是只有上班四天週休三日；而下週一也因為光復節補假，加上六日，上班族也同樣是週休三天，不少人大讚：「10月根本就是在試行週休三日。」但翻開11月行事曆讓許多人傻眼，完全沒有任何連續假期，前面放太爽現在來還債，不少人都討論：「為什麼台灣就是不能週休三日？」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「10月底因為這個颱風停班停課，台灣為什麼就是不能週休三日啊？」貼文曝光後，不少上班族都紛紛認同表示、「想要週休三日的真的不要作夢，10月就是好好過過乾癮就好，11月準備回歸正常地獄」。然而11月的行事曆翻開，由於11月是下半年繼暑假之後完全沒有連假的月份，全月30天只有9天休假。不少人從9月底開始就在享受「週休三日」的感覺，，台灣在許多產業長期都面臨人力短缺問題，貿然實施週休三日或縮短工時，會大幅增加年度總放假日數，導致人力更為吃緊、用人成本大增，企業很可能因此調降薪資或將成本轉嫁給消費者，另外還有金融股市問題，亞洲地區目前仍沒有國家全面實施週休三日，最後別忘了，週休三日所有政府機關可是都會關門，銀行、公部門每週休假三天，對民眾來說大幅降低洽公便利性與公共任務執行品質。所以民眾實際上別再想週休三日了，還是偶爾過過乾癮，認真上班就好了。