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▲陳澤耀（如圖）原本將於25日一早搭機飛往泰國，投入下一部電影拍攝，在接獲金鐘獎延期通知後，順利改簽機票留台。（圖／愛奇藝提供）

受到薔琵颱風影響，第61屆金鐘獎連兩日延期，戲劇類頒獎典禮昨（23）日緊急宣布改至26日舉行，憑著《監所男子囚生記》入圍「戲劇節目男主角獎」的大馬男星陳澤耀，原訂25日一早便要搭機飛往泰國，得知消息後一夜之間更改行程留在台灣，將親自出席這場一年一度的影視盛會，展現出他對金鐘獎與入圍肯定、重視。陳澤耀原本將於25日一早搭機飛往泰國，投入下一部電影拍攝，在接獲金鐘獎延期通知後，他在短短一夜之間緊急與劇組展開協調，順利改簽機票留台。他特別表達對大家深深的感謝，也正是因為大家的包容，才讓他能夠親自出席這一年一度的盛會。另外太太與女兒「小雲寶」也特別飛來台灣陪伴他，全家人一起經歷這個重要時刻。目前才11個月大的小雲寶，解鎖了人生的第一次搭飛機體驗，雖然遇上颱風攪局，這兩天一家人只能待在家中無法出門，但母女倆能陪著老公、爸爸一起為金鐘獎做準備，感到無比高興與滿足，家人的愛也成為陳澤耀角逐視帝過程中最堅實、最溫暖的後盾。《監所男子囚生記》在第61屆金鐘獎共入圍11項，陳澤耀在劇中打破以往沉重嚴肅的角色印象，成功解鎖自然搞笑的一面，將監所管理員的荒謬與無奈演得絲絲入扣，精湛且層次分明的演技深獲好評。為了完美呈現角色背景，陳澤耀背後的付出更是驚人，劇中飾演跆拳道退役國手的他，事前展開長時間的跆拳道與桌球特訓，從動作細節到體能拉練全不馬虎。更令人驚嘆的是，拍攝第一天他就面臨極具挑戰的重頭戲，直接被「倒吊」拍攝到全身血液倒流、一度缺氧，展現出極致的敬業精神，這次將與周渝民、莊凱勛、曾敬驊及謝章穎一起角逐獎項。