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▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市長陳其邁扮演一日拍賣員，將尚青海味送到鄉親手中，現場熱鬧滾滾。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府海洋局於今(24)日，攜手彌陀區漁會、彌陀區公所，在彌陀漁港，舉辦2026大海開吃首站彌陀港虱目魚文化節活動，高雄市長陳其邁在會中大讚澎湃高雄海味，行銷在地優質水產，力推彌陀宜居悠閒魅力。高雄市政府海洋局攜手彌陀區漁會、彌陀區公所舉辦2026大海開吃首站彌陀港虱目魚文化節活動，是由高雄市長陳其邁主持，立法委員賴瑞隆、邱志偉、高雄市政府海洋局局長石慶豐、民政局局長閻青智、彌陀區長陳景星、主任秘書林宗樑、彌陀區漁會總幹事林子清等人，以及地方民意代表及鄉親與會。彌陀港虱目魚文化節活動，在船鳴與鞭炮聲中於彌陀漁港熱鬧開幕，高雄市長陳其邁在場迎接滿載漁獲的大船入港，並扮演一日拍賣員，將尚青海味送到鄉親手中，現場熱鬧滾滾，也正式為今年的2026大海開吃系列活動揭開序幕。高雄市長陳其邁表示，北高雄迎來半導體聚落，曾有台積電工程師向他請教宜居地點，他便大力推薦彌陀，原因是既有漯底山自然生態、海岸光廊無敵海景，更兼具濃厚人情味與慢活步調，且開車只要15到20分鐘就能上班，絕對是安居首選。陳其邁並談到彌陀建設，他說，照顧好漁民生活是高雄市政府最重要的使命，市府近年在彌陀投入約新台幣5億2000萬元經費，攜手中央積極改善漁港作業環境、升級海岸光廊遊憩設施，讓漁村風貌脫胎換骨，並大力推動高雄優質在地魚品納入校園營養午餐，讓孩子們吃得健康、漁民收益有保障，他也感謝在地議員與彌陀區漁會與市府攜手為彌陀打拚，市府將持續作為農漁民最堅強的後盾。高雄市政府海洋局局長石慶豐指出，2026彌陀港虱目魚文化節活動，從今(24)日至25日舉辦，規劃舞台展演、虱目魚饗宴、虱目魚之夜、遊港展售會、海濱樂園、趣味闖關、虱目魚市集，以及文化導覽等八大主題，結合在地漁產、美食、娛樂，邀請全國民眾走進彌陀，品嚐最道地的鮮美滋味，感受漁村獨有的魅力。