2026年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽今（25）日進行G2，坦帕灣光芒繼續作客密爾瓦基釀酒人。釀酒人首戰靠米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）5局僅失1分，加上首局就攻下2分、7局再追加保險分，終場以3：2驚險守住勝利，系列賽取得1勝0敗領先。G2光芒終於推出王牌拉斯穆森（Drew Rasmussen），釀酒人則交給新秀韓德森（Logan Henderson）掛帥，光芒力拚在系列賽移師坦帕前扳平戰局。以下《NOWNEWS》整理10月25日MLB世界大賽G2賽程、先發投手與焦點對戰。
光芒G1賭輸了？拉斯穆森G2終於登板
光芒世界大賽前最大的投手安排話題，就是沒有讓拉斯穆森扛G1，而是多給他1天休息，把他保留到G2。結果馬丁尼茲首局就失掉2分，光芒整場始終沒有追平，也讓總教練凱許（Kevin Cash）的安排在G1落敗後受到更多檢視。
但拉斯穆森本身的狀態幾乎無可挑剔。明星賽後15場先發，光芒拿下驚人的14勝1敗，而拉斯穆森自己則繳出11勝0敗、防禦率1.73，93.2局送出99次三振、只有18次保送。
今年季後賽更是如此，他3場先發合計投21局只失3分，防禦率1.29，被打擊率僅.178，而且3次登板都至少投進第7局。上一場ALCS G5面對守護者，他更投出7局失1分好投，幫助光芒取得系列賽關鍵勝利。
韓德森生涯首度站上世界大賽 釀酒人先發他就一直贏
釀酒人G2則推出新秀韓德森。雖然這只是他生涯第3場季後賽先發，但球隊對他的信任程度相當高；韓德森過去25場大聯盟先發，包括例行賽與季後賽，釀酒人合計拿下21勝4敗，本屆季後賽他先發2場，球隊也全部贏球。
韓德森本屆季後賽前2場先發合計投9局、失3分，防禦率3.00。雖然沒有米肖羅斯基那種壓倒性的100英里火球，但他的優勢在於控球與不同球種搭配，以及避免大局失分的能力。
值得注意的是，近年新人投手在世界大賽登板並不少見。2018年至2025年間共有12名新人先發投手在世界大賽出賽15場，合計防禦率3.30，因此「新人」本身並不代表一定會在大舞台失常。對韓德森來說，真正考驗反而是能否在前2局頂住光芒急於扳平系列賽的攻勢。
光芒、釀酒人G2先發投手對決
光芒得點圈不能再熄火 G1機會其實不少
光芒G1並不是完全沒有進攻機會，真正問題出在關鍵一擊始終沒有出現。他們全場多次把跑者送上壘，9局甚至一度攻佔二、三壘，但整體得點圈有人時沒有敲出安打，最終只追回2分。
如果G2再次面對類似情況，迪亞茲（Yandy Díaz）、卡米內羅（Junior Caminero）、阿蘭達（Jonathan Aranda）等核心打者就必須提高得點圈執行力。尤其韓德森沒有米肖羅斯基那種頂級球速，理論上光芒應該能創造更多有效擊球。
另一方面，釀酒人G1再次證明自己不需要大量得分也能贏球。先發撐住前段、牛棚Uribe與Ashby接手後合計3局無失分，再交給梅吉爾收尾，即使9局差點出事，整套投手分工仍然成功完成任務。
光芒若輸將0：2回主場 G2已具有關鍵戰意味
釀酒人目前系列賽1勝0敗，又握有G2主場優勢，如果能再拿下一場，就能帶著2勝0敗領先前往坦帕灣。
相較之下，光芒G2的重要性明顯更高。他們原本刻意讓拉斯穆森多休1天，就是希望讓王牌以最佳狀態出戰；若能扳成1：1，接下來G3至G5回到主場，系列賽幾乎重新開始。若再次落敗，光芒就必須在主場3戰至少拿下2勝，才能確保系列賽回到密爾瓦基。
10月25日 MLB世界大賽完整賽程表（台灣時間）
2026 MLB世界大賽可以去哪裡看？
📍緯來體育台：提供MLB世界大賽部分場次中文轉播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：可透過中華電信MOD收看世界大賽相關賽事。
📍Hami Video／ELTA.tv：手機、平板及電腦皆可收看。
📍MLB.TV：依所在地區轉播權規範提供世界大賽轉播。美國G2由FOX、FOX One及FOX Deportes播出。
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光芒世界大賽前最大的投手安排話題，就是沒有讓拉斯穆森扛G1，而是多給他1天休息，把他保留到G2。結果馬丁尼茲首局就失掉2分，光芒整場始終沒有追平，也讓總教練凱許（Kevin Cash）的安排在G1落敗後受到更多檢視。
但拉斯穆森本身的狀態幾乎無可挑剔。明星賽後15場先發，光芒拿下驚人的14勝1敗，而拉斯穆森自己則繳出11勝0敗、防禦率1.73，93.2局送出99次三振、只有18次保送。
今年季後賽更是如此，他3場先發合計投21局只失3分，防禦率1.29，被打擊率僅.178，而且3次登板都至少投進第7局。上一場ALCS G5面對守護者，他更投出7局失1分好投，幫助光芒取得系列賽關鍵勝利。
釀酒人G2則推出新秀韓德森。雖然這只是他生涯第3場季後賽先發，但球隊對他的信任程度相當高；韓德森過去25場大聯盟先發，包括例行賽與季後賽，釀酒人合計拿下21勝4敗，本屆季後賽他先發2場，球隊也全部贏球。
韓德森本屆季後賽前2場先發合計投9局、失3分，防禦率3.00。雖然沒有米肖羅斯基那種壓倒性的100英里火球，但他的優勢在於控球與不同球種搭配，以及避免大局失分的能力。
值得注意的是，近年新人投手在世界大賽登板並不少見。2018年至2025年間共有12名新人先發投手在世界大賽出賽15場，合計防禦率3.30，因此「新人」本身並不代表一定會在大舞台失常。對韓德森來說，真正考驗反而是能否在前2局頂住光芒急於扳平系列賽的攻勢。
光芒、釀酒人G2先發投手對決
|項目
|坦帕灣光芒（TB）
|密爾瓦基釀酒人（MIL）
|先發投手
|Drew Rasmussen
|Logan Henderson
|投打習慣
|右投（RHP）
|右投（RHP）
|季後賽戰績
|2勝0敗
|0勝0敗
|季後賽防禦率
|1.29
|3.00
|季後賽三振
|23
|6
|G2定位
|光芒止敗王牌
|釀酒人新秀奇兵
光芒G1並不是完全沒有進攻機會，真正問題出在關鍵一擊始終沒有出現。他們全場多次把跑者送上壘，9局甚至一度攻佔二、三壘，但整體得點圈有人時沒有敲出安打，最終只追回2分。
如果G2再次面對類似情況，迪亞茲（Yandy Díaz）、卡米內羅（Junior Caminero）、阿蘭達（Jonathan Aranda）等核心打者就必須提高得點圈執行力。尤其韓德森沒有米肖羅斯基那種頂級球速，理論上光芒應該能創造更多有效擊球。
另一方面，釀酒人G1再次證明自己不需要大量得分也能贏球。先發撐住前段、牛棚Uribe與Ashby接手後合計3局無失分，再交給梅吉爾收尾，即使9局差點出事，整套投手分工仍然成功完成任務。
釀酒人目前系列賽1勝0敗，又握有G2主場優勢，如果能再拿下一場，就能帶著2勝0敗領先前往坦帕灣。
相較之下，光芒G2的重要性明顯更高。他們原本刻意讓拉斯穆森多休1天，就是希望讓王牌以最佳狀態出戰；若能扳成1：1，接下來G3至G5回到主場，系列賽幾乎重新開始。若再次落敗，光芒就必須在主場3戰至少拿下2勝，才能確保系列賽回到密爾瓦基。
10月25日 MLB世界大賽完整賽程表（台灣時間）
|開打時間
|客隊
|主隊
|系列賽
|先發投手對決
|08:00 AM
|坦帕灣光芒
|密爾瓦基釀酒人
|世界大賽G2（MIL 1：0領先）
|Drew Rasmussen vs. Logan Henderson
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📍愛爾達電視（ELTA TV）：可透過中華電信MOD收看世界大賽相關賽事。
📍Hami Video／ELTA.tv：手機、平板及電腦皆可收看。
📍MLB.TV：依所在地區轉播權規範提供世界大賽轉播。美國G2由FOX、FOX One及FOX Deportes播出。