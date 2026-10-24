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▲釀酒人G1以3：2驚險擊敗光芒，系列賽取得1勝0敗領先，G2將力拚守住前2個主場。（圖／美聯社／達志影像）

項目 坦帕灣光芒（TB） 密爾瓦基釀酒人（MIL） 先發投手 Drew Rasmussen Logan Henderson 投打習慣 右投（RHP） 右投（RHP） 季後賽戰績 2勝0敗 0勝0敗 季後賽防禦率 1.29 3.00 季後賽三振 23 6 G2定位 光芒止敗王牌 釀酒人新秀奇兵

▲釀酒人捕手康崔拉斯（William Contreras）在世界大賽G1兩度阻殺光芒跑者，成功壓制對手擅長的速度戰術。（圖／美聯社／達志影像）

開打時間 客隊 主隊 系列賽 先發投手對決 08:00 AM 坦帕灣光芒 密爾瓦基釀酒人 世界大賽G2（MIL 1：0領先） Drew Rasmussen vs. Logan Henderson

2026年美國職棒大聯盟（MLB）世界大賽今（25）日進行G2，坦帕灣光芒繼續作客密爾瓦基釀酒人。釀酒人首戰靠米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）5局僅失1分，加上首局就攻下2分、7局再追加保險分，終場以3：2驚險守住勝利，系列賽取得1勝0敗領先。G2光芒終於推出王牌拉斯穆森（Drew Rasmussen），釀酒人則交給新秀韓德森（Logan Henderson）掛帥，光芒力拚在系列賽移師坦帕前扳平戰局。以下《NOWNEWS》整理10月25日MLB世界大賽G2賽程、先發投手與焦點對戰。光芒世界大賽前最大的投手安排話題，就是沒有讓拉斯穆森扛G1，而是多給他1天休息，把他保留到G2。結果馬丁尼茲首局就失掉2分，光芒整場始終沒有追平，也讓總教練凱許（Kevin Cash）的安排在G1落敗後受到更多檢視。但拉斯穆森本身的狀態幾乎無可挑剔。明星賽後15場先發，光芒拿下驚人的14勝1敗，而拉斯穆森自己則繳出11勝0敗、防禦率1.73，93.2局送出99次三振、只有18次保送。今年季後賽更是如此，他3場先發合計投21局只失3分，防禦率1.29，被打擊率僅.178，而且3次登板都至少投進第7局。上一場ALCS G5面對守護者，他更投出7局失1分好投，幫助光芒取得系列賽關鍵勝利。釀酒人G2則推出新秀韓德森。雖然這只是他生涯第3場季後賽先發，但球隊對他的信任程度相當高；韓德森過去25場大聯盟先發，包括例行賽與季後賽，釀酒人合計拿下21勝4敗，本屆季後賽他先發2場，球隊也全部贏球。韓德森本屆季後賽前2場先發合計投9局、失3分，防禦率3.00。雖然沒有米肖羅斯基那種壓倒性的100英里火球，但他的優勢在於控球與不同球種搭配，以及避免大局失分的能力。值得注意的是，近年新人投手在世界大賽登板並不少見。2018年至2025年間共有12名新人先發投手在世界大賽出賽15場，合計防禦率3.30，因此「新人」本身並不代表一定會在大舞台失常。對韓德森來說，真正考驗反而是能否在前2局頂住光芒急於扳平系列賽的攻勢。光芒G1並不是完全沒有進攻機會，真正問題出在關鍵一擊始終沒有出現。他們全場多次把跑者送上壘，9局甚至一度攻佔二、三壘，但整體得點圈有人時沒有敲出安打，最終只追回2分。如果G2再次面對類似情況，迪亞茲（Yandy Díaz）、卡米內羅（Junior Caminero）、阿蘭達（Jonathan Aranda）等核心打者就必須提高得點圈執行力。尤其韓德森沒有米肖羅斯基那種頂級球速，理論上光芒應該能創造更多有效擊球。另一方面，釀酒人G1再次證明自己不需要大量得分也能贏球。先發撐住前段、牛棚Uribe與Ashby接手後合計3局無失分，再交給梅吉爾收尾，即使9局差點出事，整套投手分工仍然成功完成任務。釀酒人目前系列賽1勝0敗，又握有G2主場優勢，如果能再拿下一場，就能帶著2勝0敗領先前往坦帕灣。相較之下，光芒G2的重要性明顯更高。他們原本刻意讓拉斯穆森多休1天，就是希望讓王牌以最佳狀態出戰；若能扳成1：1，接下來G3至G5回到主場，系列賽幾乎重新開始。若再次落敗，光芒就必須在主場3戰至少拿下2勝，才能確保系列賽回到密爾瓦基。：提供MLB世界大賽部分場次中文轉播。：可透過中華電信MOD收看世界大賽相關賽事。：手機、平板及電腦皆可收看。：依所在地區轉播權規範提供世界大賽轉播。美國G2由FOX、FOX One及FOX Deportes播出。