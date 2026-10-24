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▲莊競程競選團隊今日公布6款限量應援小物。（圖／莊競程辦公室提供）

民進黨台北市長候選人沈伯洋的「洋流號」明將首次跨出台北，與民進黨新竹市長候選人莊競程在南寮共同車掃。莊競程競選團隊今（24）日公布6款限量應援小物，包括由同一位設計師操刀視覺設計的程風、洋流小旗及程風小海報，以及幸福新製程飄帶、洋流飄帶、競選手搖旗，還有熱心支持者自製的「程洋飄帶」。團隊並在車掃沿線設置6處加油點，上午9時30分起開放民眾索取。沈伯洋的洋流飄帶近期受到支持者歡迎，不少民眾前往索取，除了在活動現場揮舞，也有人將飄帶披在肩上、繫在背包，甚至摺成蝴蝶結等造型。這股應援風潮也延伸到新竹，有熱心支持者得知兩位候選人將共同車掃，特別製作「程洋飄帶」，將兩人的名字結合，以綠、橘配色搭配流線圖案，並融入城市地標插畫。這次新竹場也準備橘紅色的洋流飄帶，以及以莊競程城市願景「幸福新製程」為主題的綠色飄帶，三款不同設計的飄帶將一起在車掃沿線發放。程風與洋流小旗、小海報也延續兩位候選人各自的競選視覺，分別採用綠色與橘紅色作為主要配色。洋流系列以醒目的橘色搭配黑色大字，程風系列則以深綠色大型字體、淺綠色線條及橘色邊框呈現，並加入「競城程風」及投票日期等元素。這次沿線將發放兩款小旗與程風小海報，讓民眾可以拿著不同款式的應援小物迎接車隊。對此，莊競程表示，沈伯洋的「洋流」之所以受到關注，與他持續討論城市問題、提出具體政策的選戰方式有關。這次更有支持者主動製作「程洋飄帶」，讓他感受到民眾參與公共事務的熱情，他也期待洋流號來到新竹，能讓更多人一起關注新竹的交通、教育、居住等城市議題，討論未來四年希望看到哪些改變。莊競程強調，這不僅是兩位候選人的交流，也讓大家看見台北與新竹面臨的共同挑戰，無論是沈伯洋的「首都2.0」，或是他的「幸福新製程」，都希望透過新的治理思維回應市民需求，讓城市持續進步，也讓市民對未來四年有更多期待。莊競程表示，25日上午10時，莊競程與沈伯洋將沿著東大路、新港三路等道路車掃，最後抵達波光市集。沿線6處加油點將於上午9時30分開始發放限量應援小物，數量有限，發完為止。