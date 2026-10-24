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迎《復仇者聯盟5》上映熱潮

拍賣行朱利安拍賣（Julien's Auctions）與寶石商East Continental Gems宣布，一隻鑲嵌六顆真寶石的實體重製版「無限手套」，將於今年12月8日在阿布達比瑰麗酒店（Rosewood Abu Dhabi）公開拍賣，起標價預計為2500萬美元（約新台幣8.1億元），想要擁有漫威宇宙中最具代表性的終極武器，你不見得要是超級英雄，但肯定得是超級富豪。綜合外媒報導，在漫威設定中，薩諾斯（Thanos）動用了這只集結6顆無限寶石的無限手套，在彈指間抹去了全宇宙半數生命。與一般將電影道具拿來拍賣不同，這次拍賣品是由East Continental Gems打造的精美複製品，鑲嵌了六顆貨真價實的昂貴寶石來演繹漫威傳奇。分別是紅寶石代表現實寶石；石榴石代表力量寶石；藍寶石代表空間寶石；紫水晶代表靈魂寶石；祖母綠代表時間寶石；黃鑽石代表心靈寶石。朱利安拍賣專案負責人弗里德曼（Talia Friedman）表示，「無論你是熱情狂熱的漫威粉絲、頂級珠寶收藏家，還是單純想擁有一件至高無上的戰利品，這件作品都能滿足你」。據悉，該手套在正式開拍前將先行於巴林公開展出，預估將同時吸引廣大影迷與高階珠寶拍賣市場買家。本次拍賣時機亦經過精巧計算。《復仇者聯盟：末日崛起》即將於今年12月18日在北美上映。這部重磅大片預計將替漫威電影宇宙再創高峰，搭上電影順風車，拍賣會渴望掀起一場激烈的競標風暴。