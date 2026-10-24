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▲AiNA THE END寫下繁體中文信傳達心意。（圖／avex taiwan）

因演唱《膽大黨》第2季創作片頭曲〈革命道中〉人氣再攀升的AiNA THE END，原定今（24）日出席位於台北小巨蛋舉行的《MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI》，卻因受薔琵颱風影響宣布取消。對於期待已久的粉絲，AiNA THE END也感到遺憾，為了讓原本到場支持的粉絲仍能感受演出氛圍，緊急決定今晚6點在官方YouTube頻道公開限時24小時的特別影像，集結原定於活動中演出的曲目之過往現場表演片段，希望讓無法親臨現場的大家，也能透過影像感受她的音樂。此外，她也手寫繁體中文信致意，並宣布2027年10月16日在台北國際會議中心（TICC）舉辦演唱會。AiNA THE END表示，這次特別影像的公開，是希望能讓原本期待現場演出的粉絲，可以在家裡稍微享受到現場的氣氛。原定演出雖因天候因素無法如期舉行，她仍希望透過過往演唱會的精彩片段，將原本準備在台北舞台上呈現的音樂傳達給大家。她為台灣粉絲準備的影片，今晚6點起在官方YouTube頻道首播，並僅限24小時觀看；已公開的預告影片中，不僅加入有AiNA THE END親筆寫下的中文訊息，「關於『MUSIC EXPO in TAIPEI』取消今天的演出，我真的感到非常遺憾。不過，明年的巡演我一定會再過來，希望大家可以期待我們再次相見的那一天。」更使用了她特別為這次活動準備的中文版登場音效，展現對台北演出的用心。儘管此次台北演出因天候因素取消，AiNA THE END再與粉絲相約，宣布將於2027年10月16日在台北國際會議中心舉辦個人演唱會，更多售票資訊及最新消息，請持續關注AiNA THE END官方網站與社群平台。