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▲空中補給合唱團（如圖）自成團以來唱紅許多情歌，還曾創下來台開唱超過17次的紀錄，被封為最愛台灣的西洋「灶咖天團」。（圖／全球音樂經紀有限公司提供）

西洋樂團「空中補給合唱團」(Air Supply) 原訂於今(24)日下午2點在高雄流行音樂中心開唱，沒想到卻碰上薔琵颱風攪局，雖兩位成員提前兩天抵台，但海外演出的重要器材卻無法如期抵達。主辦單位為了確保演出能以完整的製作規格及應有的品質呈現，與藝人謹慎評估後，忍痛宣布今日演出延期至明年7月24日演出，並加碼隔日7月25日再唱一天。空中補給合唱團首度在高雄流行音樂中心開唱，沒想到卻碰上薔琵颱風來襲，雖兩位成員已提前兩天抵台，但運送器材的飛機卻遭全數取消，因此無法如期抵達。主辦單位緊急遍尋當地替代器材設備，仍因無法符合規格要求導致調度未果，為確保演出能以完整的製作規格及應有的品質呈現，經審慎評估後，遺憾地宣布《Air Supply – A Matter of Time Tour》將延期舉行，明年7月24日、7月25日於原場地登場。空中補給合唱團(Air Supply) 自成團以來累積無數情歌，還曾創下來台開唱超過17次的紀錄，被封為最愛台灣的西洋「灶咖天團」。去年年初他們結束台北 TICC演出，難忘台灣歌迷熱情，決定帶著全新世界巡演《Air Supply – A Matter of Time Tour》首度唱進高雄流行音樂中心，這也是他們出道50周年全新巡演的亞洲首站。兩位成員吉他手葛拉漢羅素（Graham Russell）、主唱羅素希區考克（Russell Hitchcock）格外重視此次演出，特別提早兩天抵達高雄彩排，沒想到器材卻無法順利到達。兩人昨晚深夜也親自錄製影片，除了向歌迷表達無法開唱的遺憾與無奈心情，更再次感謝歌迷多年來的支持，期許很快能再相見。他們不禁感嘆，雖然人已經抵達台灣、準備就緒，無奈「大自然的力量真的無法掌控」，對於無法如期演出感到十分遺憾與失望，非常期待明年能與歌迷再次相見。