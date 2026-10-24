薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）持續向東北遠離台灣，中央氣象署預報中心科長林秉煜表示，今（24）日晚間8時30分將解除海上颱風警報，北台灣入夜仍有局部降雨，明（25）日清晨風雨趨緩；此外，遠海的煙花颱風，未來路徑雖然有往西趨勢，但預估會北轉遠離，推估對台灣無直接影響。
薔琵外圍環流仍有強風 北台灣明晨雨勢緩和
林秉煜說明，薔琵颱風外圍影響，目前北部沿海、大台北山區、宜蘭、台東、恆春半島、蘭嶼、中部以北山區，仍可能出現7至9級強陣風，不過強風也從持續吹襲轉為間歇性發生，降雨方面，苗栗以北仍有降雨，雨區逐漸縮小，主要集中在桃園以北及雙北山區，預計明天清晨後雨勢將逐步緩和。
光復連假後期天氣好轉 下周東北季風增強
光復連假後期天氣，林秉煜提及，明天東半部仍有局部降雨，部分地區不排除出現較大雨勢，白天各地天氣逐漸好轉，中南部山區午後則有零星降雨，下周一（10月26日）受到東北風影響，基隆北海岸、東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，中南部大致維持多雲到晴。下周二、下周三（10月27日至10月28日）東北季風增強，桃園以北、東半部降雨機率提高。
氣溫部分，明後天各地高溫28至30度，感受舒適至溫暖；下周二、下周三北部及東部高溫降至25至26度，中南部高溫也將下降1至2度，且日夜溫差較大，下周四、下周五（10月29日至10月30日）東北季風減弱，氣溫可望回升至28至30度，預估下周六（10月31日）會有另一波東北季風南下，北部及東北部將再度轉涼。
煙花颱風生成 氣象署曝最新路徑
林秉煜提醒，颱風雖逐漸遠離，今天至明天北部、東半部沿海、恆春半島、馬祖、綠島及蘭嶼仍須留意長浪，部分海面浪高約2至3公尺，下周一至下周五適逢年度大潮，雲林沿海、金門及馬祖等地應留意潮位偏高及海水倒灌。
此外，今年第30號颱風「煙花」今天上午生成，林秉煜說明，煙花生成位置和薔琵類似，未來一周受到高壓導引會逐漸往西移動，不過再後續預估會因大氣環境條件變化，在台灣遠海就提早北轉，目前判斷不會和薔琵颱風一樣移動到台灣附近造成威脅。
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林秉煜說明，薔琵颱風外圍影響，目前北部沿海、大台北山區、宜蘭、台東、恆春半島、蘭嶼、中部以北山區，仍可能出現7至9級強陣風，不過強風也從持續吹襲轉為間歇性發生，降雨方面，苗栗以北仍有降雨，雨區逐漸縮小，主要集中在桃園以北及雙北山區，預計明天清晨後雨勢將逐步緩和。
光復連假後期天氣，林秉煜提及，明天東半部仍有局部降雨，部分地區不排除出現較大雨勢，白天各地天氣逐漸好轉，中南部山區午後則有零星降雨，下周一（10月26日）受到東北風影響，基隆北海岸、東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，中南部大致維持多雲到晴。下周二、下周三（10月27日至10月28日）東北季風增強，桃園以北、東半部降雨機率提高。
氣溫部分，明後天各地高溫28至30度，感受舒適至溫暖；下周二、下周三北部及東部高溫降至25至26度，中南部高溫也將下降1至2度，且日夜溫差較大，下周四、下周五（10月29日至10月30日）東北季風減弱，氣溫可望回升至28至30度，預估下周六（10月31日）會有另一波東北季風南下，北部及東北部將再度轉涼。
林秉煜提醒，颱風雖逐漸遠離，今天至明天北部、東半部沿海、恆春半島、馬祖、綠島及蘭嶼仍須留意長浪，部分海面浪高約2至3公尺，下周一至下周五適逢年度大潮，雲林沿海、金門及馬祖等地應留意潮位偏高及海水倒灌。
此外，今年第30號颱風「煙花」今天上午生成，林秉煜說明，煙花生成位置和薔琵類似，未來一周受到高壓導引會逐漸往西移動，不過再後續預估會因大氣環境條件變化，在台灣遠海就提早北轉，目前判斷不會和薔琵颱風一樣移動到台灣附近造成威脅。
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