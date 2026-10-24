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霾害導致印尼與鄰國關係緊張

印尼近期遭逢近年最嚴峻野火季，山火導致橙色煙霾籠罩天空，霾害也擴散到周遭新加坡、馬來西亞、菲律賓、東帝汶等國，新加坡為此給全民發放N95口罩，總理黃循財更揚言，將調查可能對火災負有責任的企業，不排除採取法律行動。但此舉也引起印尼不滿，認為新加坡不尊重印尼。兩國外交關係因而陷入緊張，印尼當局宣布今（24）日起削減對新加坡的天然氣供應，共計每天減少310億英熱單位（BBTUD），約達印尼過去出口新加坡天然氣總量的8～9％。綜合外媒報導，印尼上游石油和天然氣監管局（SKK Migas）表示，納土納地區對新加坡天然氣供應將每天削減150億英熱單位、蘇門答臘地區每天減少160億英熱單位，合計每天減少310億英熱單位。印尼上游石油和天然氣監管局強調，其他國家不受影響，僅針對新加坡。印尼下游產業與能源轉型統籌部長巴赫里爾（Bahlil Lahadalia）表示，調整印尼天然氣出口比重是為了優化國內需求，確保產業發展所需的原材料供應。目前印尼天然氣總產量約有30％用於出口。不過，巴赫里爾也指出，將重新審查與「不尊重印尼的國家」所簽署的能源出口協議，並強調對於那些不尊重印尼的國家，「將毫不猶豫地考慮停止出口」。印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）日前強硬表示，印尼是一個有禮貌的國家，「但絕不願意一直遭受部分國家侮辱」。由於馬來西亞和新加坡對印尼霾害的抱怨最烈，因此普拉博沃的言語被外界解讀是對新馬表達不滿。印尼政府傳播局局長沙甘達（Syahganda Nainggolan）為霾害辯護時說，「沒有煙霾的時候，我們的森林也向周遭輸送氧氣，新加坡和馬來西亞的氧氣不也來自我們的森林嗎？」新加坡內政部長尚穆根（K. Shanmugam）則回擊說沙甘達的言論是不正確的，認為森林大火事實上是可以預防的。另外，此前印尼前貿易部長盧特菲（Muhammad Lutfi）指控新加坡國家投資機構淡馬錫（Temasek）與新加坡政府投資公司（GIC），企圖施壓MSCI調降印尼股市的評級。對此，淡馬錫與GIC雙雙否認了相關指控。