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▲金惠善（右）在德國遇到真愛Stefan（左），並結為夫妻。（圖／翻攝自MBN Entertainment YT）

韓國女星金惠善曾以喜劇演員身分出道，因為過去常常出演需要做體力活的女生角色，因此有「女版金鍾國」、「女版金炳萬」的稱號。而近日她與小3歲德國老公Stefan登上節目《특종세상》，透露自己曾因外貌較中性感到沒自信，甚至為取悅前任去隆乳。但她也坦承那段戀情讓她更加自卑，因此離開韓國前往德國散心，遇到了現在的老公，不料交往期間金惠善假體突然爆掉，在想要拿掉假體時，老公暖安慰：「不舒服就拿掉。」讓她下定決心動手術。金惠善近日與老公Stefan登上《특종세상》，透露過去曾受過感情的傷痛，她表示因為長期健身身材較為壯碩，加上外貌較中性而讓她感到自卑、沒有自信，「因為遇見錯的人，所以我還去隆乳，想說這樣會看起來更女性嗎？但好像只有外型改變。」沒想到跟那個人交往後，信心反而降到最低，「憂鬱症也變嚴重，真的很辛苦。」金惠善也因此逃離韓國、跑到德國散心，在語言不通的地方卻意外碰到了真愛，也就是老公Stefan，「在交往期間，胸部假體突然開始出問題，我想說應該要拿掉了。」所以就誠實告訴當時還沒結婚的男友Stefan，男友只說了一句：「妳不舒服的話就拿掉。」這句溫暖的安慰，也讓原以為老公會因外型不喜歡自己的金惠善感到非常衝擊，「手術做完後，他就抱著我說：『離心臟更近了真好。』這讓我再度確定，一定要抓住這個人。」之後兩人就回到韓國結為夫妻。因為老公的支持，金惠善也開啟了第二人生，以自己的運動專長迎來全盛期。