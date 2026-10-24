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▲2026「樂舞高熊｜臺日青年藝術共鳴」將於10月25日至28日在高雄接連登場。（圖／高市府教育局提供）

▲左營高中舞蹈班參與臺日四校「樂舞高熊」。（圖／高市府教育局提供）

由高雄市立左營高中主辦、高市府教育局指導、JEFF AND SHERRY HWANG FOUNDATION主要協力、左營高中家長會協辦的2026「樂舞高熊｜臺日青年藝術共鳴」，將於10月25日至28日在高雄接連登場。來自日本專修大學熊本玉名高等學校的VENTURES行進樂隊，克服颱風帶來的交通與行程挑戰來到臺灣，履行與臺灣夥伴共同演出的約定，攜手左營高中、大義國中及勝利國小，以音樂、舞蹈與旗隊展演，呈現一場跨越國界的青春藝術盛會。此次活動規劃四場精彩演出，包含10月25日（日）下午4時於衛武營戶外劇場，臺日四校聯合展演，由VENTURES行進樂隊攜手左營高中舞蹈班與國際交流團隊、勝利國小打擊樂團及大義國中管樂班，共同展現跨國藝術合作成果。緊接著，10月26日（一）下午5時於蓮池潭龍虎塔，VENTURES行進樂隊結合高雄在地文化景觀，帶來充滿青春活力的水岸戶外演出。10月27日（二）上午10時15分在左營高中，日本VENTURES團隊走入姊妹校校園，以音樂深化兩校師生情誼。10月28日（三）晚間7時30分在大東文化藝術中心，VENTURES行進樂隊與左營高中舞蹈班攜手舉辦正式售票公演，為此次臺日青年藝術交流呈現精彩壓軸。這場跨國藝術盛會最令人動容的，不只是即將登場的精彩演出，更是舞台背後數個月來的堅持與付出。四校團隊自籌備初期便展開密集練習，從曲目協調、樂器合奏、舞蹈編排到旗隊走位，每個環節都經過反覆磨合。即使相隔千里，臺日師生仍透過線上排練，克服語言與距離的限制，讓不同文化背景的學生逐漸建立默契。左營高中校長林百鴻表示，這場跨越風雨的聯演，不僅凝聚四校師生數月來的努力，更讓學生在合作中體會堅持、責任與友誼的價值。國際教育最珍貴的成果，正是讓學生透過共同的經歷，建立跨越國界的理解與信任。日本專修大學熊本玉名高等學校校長渡邉正隆表示，國際交流就像日本動畫《航海王》中魯夫的冒險旅程，因為遇見志同道合的夥伴，才有勇氣迎向未知的挑戰。即使語言與文化不同，只要有音樂與笑容，就能跨越隔閡、心意相通。這份信念，也將在四校共同演奏的《航海王》經典主題曲《We Are!》中獲得最動人的詮釋。當臺日學生以同一段旋律、同一份熱情攜手合奏，彷彿一群來自不同地方的夥伴，為共同的夢想揚帆啟航。2026「樂舞高熊」不僅是一場國際藝術盛會，更是一段關於承諾、毅力與友誼的共同記憶。10月25日下午4時，臺日四校青年將齊聚衛武營戶外劇場，以數月淬鍊的成果，為高雄帶來一場充滿感動與力量的藝術饗宴，邀請市民朋友共同見證這場跨越風雨的青春相遇。