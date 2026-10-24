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海運明日部分航線仍停航 澎湖輪有空位

基隆-馬祖：部分停航（1航次）。馬祖往基隆停航1航次，基隆往馬祖原訂1航次及擬加開1航次將在明日上午11時公告 南竿福澳-福州琅岐：部分停航（2航次）。 北竿白沙-福州黃岐：部分停航（2航次）。 東港-小琉球：部分停航（8航次）。 臺南將軍漁港-澎湖東吉漁港：全部停航（1航次）。 成功-綠島（原富岡-綠島）：部分停航（2航次）。 富岡-蘭嶼：全部停航（2航次）。

明日國5南向建議下午5時後出發

南（東）向：國1楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

北（西）向：國1西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武-左營端。

國道明日實施匝道封閉及高乘載管制

光復節連續假期今（24）日展開，受到薔琵颱風影響，今日國際線國內線合計取消474架次、船班取消84航次，明日風雨漸歇，船班仍有7航線共18航次停航。另，明日國道預期車潮為平日的1.1倍，將重啟匝道封閉管制，同時高公局也公布好走時段避免壅塞。航港局天然災害應變小組指出，預估明日共有7條航線、18航次停航。另，為疏運澎湖往返台灣本島旅客，澎湖輪明日下午3時30分由澎湖開往高雄，以及26日上午9時由高雄開往澎湖、下午3時30分由澎湖開往高雄的航班，目前均尚有艙位，民眾可至台灣航業公司澎湖輪訂位購票系統查詢及訂票。高公局建議，西部國道南向用路人盡量於上午6時前或中午12時後出發；國道5號南向則建議上午5時前或下午5時後出發。北向方面，西部國道南部地區用路人建議上午9時前出發，中部地區則建議中午12時前出發；國道5號北向建議上午9時前出發，以避開車潮。為因應連假車流，高公局明日將實施多項交通疏導措施，包括上午5時至中午12時封閉國道1號埔鹽系統、國道5號石碇及坪林南向入口；中午12時至晚間9時封閉國道1號虎尾、埔鹽系統及國道3號西濱北向入口。此外，下午1時至6時，國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口將實施高乘載管制。其他措施包括單一費率、國道3號新竹系統至燕巢系統單一費率再打8折、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、替代道路及匝道儀控等。