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▲李多慧的一片NuBra不巧黏在眼鏡上，讓她拿眼鏡時意外讓隱形胸罩一起見客。（圖／李多慧YouTube）

李多慧在今年8月透露買下一台日系小型越野吉普車，並親自DIY改造為行動露營車，她今（24）日更新YouTube影片，內容為前往武嶺進行來台買車後首次的車宿旅行，沒想到，李多慧在車程中掏包包拿東西，不小心把NuBra（隱形胸罩）一併拿出來，讓她羞笑說「我的牛奶」，一旁經紀人拉拉則大呼：「（影片）變18禁！」影片中，李多慧專注在高速公路上開車，突然伸出右手往後摸來摸去，想要拿包包裡的眼鏡，怎料，居然同時把一片NuBra一起拿出來，李多慧一看摀嘴大笑，還打了一旁經紀人一下，看似非常害羞。經紀人拉拉把李多慧的NuBra湊向鏡頭，形容是「姐姐的碗糕」，笑問「妳怎麼躲在這裡」，李多慧不停笑著說，「（那是）我的牛奶（NuBra的諧音）保護的」，稱「這是女生一定要帶著，有的時候一定需要的」，拉拉則戲稱：「（影片）突然變成18禁！」許多網友看了該片段笑翻，「直男的我不知那是什麼」、「姐姐的碗粿是粉紅色的」、「原來那個東西是保護眼鏡的！筆記...」、「今天的歡樂全靠多慧」、「多慧怎麼看都不會有兒童不宜的問題存在」、「明明就是護膝」、「真的笑死我了！」