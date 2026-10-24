由高市府青年局主辦的「2026大港經典升級提案競賽」，今（24）日於Pinway駁二8號倉庫迎來最終決選暨頒獎典禮。本屆以總獎金67萬元號召全台青年設計人才，為11家高雄在地經典品牌翻新解題，吸引106組、共128件優秀提案熱烈角逐。
歷經主題培訓與業師深度指導，11組青年設計團隊脫穎而出挺進決選，作品涵蓋視覺識別、包裝設計到行銷體驗。最終由「出良設計」團隊替「鄧師傅功夫菜」打造的精彩方案勇奪桂冠。「晉級作品暨成果回顧展」亦自即日起同步展至10月25日，完整呈現青年設計師為經典品牌提出的創新提案與落地成果
青年局長林楷軒表示，「大港經典升級提案競賽」邁入第六屆，至今已培育超過百組青年設計團隊。計畫核心以「品牌出題、青年解題」，不只是單純辦比賽，更建立起從書審、主題課程培力、業師輔導，到產業鏈結與成果展現的完整育成制度。青年局期盼扮演最強後盾，引導青年設計師深入挖掘在地老字號的文化底蘊，透過視覺改造與行銷新思維，替經典品牌注入新活力，讓青年的創意能真正落地走進市場。
經過評審團專業評選，最終由「出良設計」團隊以「鄧師傅功夫菜」品牌升級提案奪冠，榮獲20萬元獎金；「良圓設計」以「濃厚舖青草茶」提案獲得亞軍，抱回15萬元獎金；「出良設計」另以「前金肉燥飯」提案拿下季軍，獲得7萬元獎金；另有8組優選團隊，各獲3萬元獎金。
在作品表現方面，「出良設計」本屆表現亮眼，一舉包辦冠軍與季軍。團隊為「鄧師傅功夫菜」打造全新品牌識別，重新轉譯品牌故事與價值，並兼顧市場需求及後續商業應用；另為「前金肉燥飯」整合品牌識別與行銷策略，建立全新形象與品牌溝通方式。獲得亞軍的「良圓設計」則從品牌角色切入，為「濃厚舖青草茶」重新塑造品牌形象，建立鮮明且具辨識度的視覺風格。
青年局指出，今年成果暨回顧展即日起至10月25日於Pinway駁二8號倉庫展出，現場除完整呈現本屆11件品牌升級提案外，歷屆青年設計團隊與在地品牌的合作成果也同步亮相。展覽期間特別開放民眾票選本屆11件提案的「人氣獎」，展期結束後將抽出3位幸運民眾贈送「柯達 Kodak Charmera 鑰匙圈數位相機盲盒」，歡迎市民朋友把握展期前往參觀，近距離感受青年設計力為高雄在地老字號帶來的全新面貌。
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在作品表現方面，「出良設計」本屆表現亮眼，一舉包辦冠軍與季軍。團隊為「鄧師傅功夫菜」打造全新品牌識別，重新轉譯品牌故事與價值，並兼顧市場需求及後續商業應用；另為「前金肉燥飯」整合品牌識別與行銷策略，建立全新形象與品牌溝通方式。獲得亞軍的「良圓設計」則從品牌角色切入，為「濃厚舖青草茶」重新塑造品牌形象，建立鮮明且具辨識度的視覺風格。
青年局指出，今年成果暨回顧展即日起至10月25日於Pinway駁二8號倉庫展出，現場除完整呈現本屆11件品牌升級提案外，歷屆青年設計團隊與在地品牌的合作成果也同步亮相。展覽期間特別開放民眾票選本屆11件提案的「人氣獎」，展期結束後將抽出3位幸運民眾贈送「柯達 Kodak Charmera 鑰匙圈數位相機盲盒」，歡迎市民朋友把握展期前往參觀，近距離感受青年設計力為高雄在地老字號帶來的全新面貌。