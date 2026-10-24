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▲冠軍組別「出良設計」，勇奪冠軍殊榮！作品完美兼顧文化底蘊、商業價值與使用者體驗，獲得評審團隊的高度肯定。（圖／高市府青年局提供）

▲冠軍團隊「出良設計」從「鄧師傅功夫菜」品牌故事出發，延伸發展視覺語言並整合模組化包裝與動線，展現傳統台菜轉型的高效美學。（圖／高市府青年局提供）

▲亞軍團隊「良圓設計」為「濃厚舖青草茶」賦予「濃厚、攏賀」的人情味意涵，透過色彩與包裝升級展現在地新風貌。（圖／高市府青年局提供）

由高市府青年局主辦的「2026大港經典升級提案競賽」，今（24）日於Pinway駁二8號倉庫迎來最終決選暨頒獎典禮。本屆以總獎金67萬元號召全台青年設計人才，為11家高雄在地經典品牌翻新解題，吸引106組、共128件優秀提案熱烈角逐。歷經主題培訓與業師深度指導，11組青年設計團隊脫穎而出挺進決選，作品涵蓋視覺識別、包裝設計到行銷體驗。最終由「出良設計」團隊替「鄧師傅功夫菜」打造的精彩方案勇奪桂冠。「晉級作品暨成果回顧展」亦自即日起同步展至10月25日，完整呈現青年設計師為經典品牌提出的創新提案與落地成果青年局長林楷軒表示，「大港經典升級提案競賽」邁入第六屆，至今已培育超過百組青年設計團隊。計畫核心以「品牌出題、青年解題」，不只是單純辦比賽，更建立起從書審、主題課程培力、業師輔導，到產業鏈結與成果展現的完整育成制度。青年局期盼扮演最強後盾，引導青年設計師深入挖掘在地老字號的文化底蘊，透過視覺改造與行銷新思維，替經典品牌注入新活力，讓青年的創意能真正落地走進市場。經過評審團專業評選，最終由「出良設計」團隊以「鄧師傅功夫菜」品牌升級提案奪冠，榮獲20萬元獎金；「良圓設計」以「濃厚舖青草茶」提案獲得亞軍，抱回15萬元獎金；「出良設計」另以「前金肉燥飯」提案拿下季軍，獲得7萬元獎金；另有8組優選團隊，各獲3萬元獎金。在作品表現方面，「出良設計」本屆表現亮眼，一舉包辦冠軍與季軍。團隊為「鄧師傅功夫菜」打造全新品牌識別，重新轉譯品牌故事與價值，並兼顧市場需求及後續商業應用；另為「前金肉燥飯」整合品牌識別與行銷策略，建立全新形象與品牌溝通方式。獲得亞軍的「良圓設計」則從品牌角色切入，為「濃厚舖青草茶」重新塑造品牌形象，建立鮮明且具辨識度的視覺風格。青年局指出，今年成果暨回顧展即日起至10月25日於Pinway駁二8號倉庫展出，現場除完整呈現本屆11件品牌升級提案外，歷屆青年設計團隊與在地品牌的合作成果也同步亮相。展覽期間特別開放民眾票選本屆11件提案的「人氣獎」，展期結束後將抽出3位幸運民眾贈送「柯達 Kodak Charmera 鑰匙圈數位相機盲盒」，歡迎市民朋友把握展期前往參觀，近距離感受青年設計力為高雄在地老字號帶來的全新面貌。