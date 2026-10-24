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曾是納粹權力核心與宣傳舞台

曾是希特勒的別墅，於巴伐利亞阿爾卑斯山區的著名別館「鷹巢」（Kehlsteinhaus）於23日深夜突發大火。警消趕抵現場時，建築已陷入一片火海。目前已逮捕一名嫌犯，後續將調查釐清該名嫌犯是否涉及縱火。根據《BBC》報導，當地警消於週五晚間9點15分左右接獲報案，稱「鷹巢」發生火警。由於該建築座落於貝希特斯加登（Berchtesgaden）小鎮上方的陡峭山崖，地勢險峻嚴重阻礙了滅火工作，雖然投入了約200名救援人員進行緊急撲救，火勢仍一路延燒至週六清晨，所幸目前尚未傳出任何人員傷亡。這座於1938年由納粹興建完成的山頂別館，在二戰期間是希特勒及其核心幕僚的重要據點之一。希特勒與納粹高層曾於鄰近的「貝格霍夫」（Berghof）官邸策劃了1941年入侵蘇聯的軍事行動，整個貝希特斯加登山區被視為納粹政權的大本營之一。納粹宣傳機構當年頻繁利用當地的壯麗山景作為影片背景，將希特勒包裝為「熱愛動物與大自然」的領袖形象，藉此塑造個人崇拜。二戰結束後，「鷹巢」幸運躲過了盟軍的轟炸與拆除命運，近年轉型為設有山間客棧的熱門旅遊景點。其官方網站亦指出，該建築的存在旨在「作為人道淪喪之納粹獨裁政權的警世借鏡」。這起疑似縱火案，再度引發德奧兩國對於「希特勒相關歷史建築」應如何處置的深刻辯論。保留派主張保留這些建築作為歷史見證，並轉型為博物館或紀念館，教導後人記取戰爭與獨裁的教訓。拆除派則擔憂若保留建築，可能吸引新納粹分子（Neo-Nazis）與極右翼極端份子前往朝聖，使其成為極右翼的「精神紀念碑」。本次「鷹巢」大火究竟為意外還是極端政治動機所引發的人為縱火，德國警方正在調查釐清中。