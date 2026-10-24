隨著光復連假到來，不少人也期待接下來的運勢能跟著翻紅，尤其是正財、偏財是否有機會同步提升，更成為關注焦點。命理專家小孟老師在臉書粉專點名，11月有4個生肖財運特別旺，其中生肖狗憑藉強烈的賺錢企圖心與行動力，正財、偏財都有望迎來好表現，拿下本月財運排行榜冠軍；生肖豬則以穩定的正財運緊追在後，生肖鼠、虎也各有進帳機會。
11月財運排行榜出爐！小孟老師點名4生肖 屬狗正偏財雙旺奪冠
TOP 4：生肖虎
小孟老師指出，屬虎者11月的財運與人際關係密切相關，平時累積的好人緣，可能成為開拓財源的重要助力。比起單打獨鬥，透過朋友、同事或合作夥伴牽線，反而更有機會接觸新的資源，甚至遇到願意伸出援手的貴人。
因此，這段時間不妨持續保持大方、親切的待人態度，積極經營既有的人脈，也要把握適合自己的合作機會。對屬虎者來說，11月的財富累積不一定只靠個人努力，良好的人際互動同樣可能帶來意想不到的收穫。
TOP 3：生肖鼠
小孟老師認為，屬鼠者這個月有機會展現靈活的思考能力，面對不同狀況時，往往能迅速找到適合的解決方式，為自己創造更多賺錢機會。
除了原本的收入來源，偏財運也是值得關注的部分，可能出現額外進帳或意料之外的收穫。不過，機會來臨時仍應保持理性，仔細評估風險與自身能力，不宜因為一時看好就投入過多資金。若能兼顧判斷力與行動力，將更有機會把握11月的財運契機。
TOP 2：生肖豬
小孟老師指出，屬豬者的財富累積並非單純仰賴運氣，而是來自長期努力與穩定付出，過去一步步建立的實力，有望逐漸反映在收入及存款上。
對屬豬者而言，這個月適合持續做好本分工作，穩定推進手上的任務，也可以檢視平時的收支狀況，讓辛苦賺來的錢更有效地累積。比起追求短時間內的大筆進帳，穩紮穩打、持續增加財務底氣，才是這段時間值得把握的方向。
TOP 1：生肖狗
11月財運排行榜冠軍由生肖狗拿下！小孟老師表示，屬狗者這個月的賺錢動力相當旺盛，對自己的目標也更加明確，當方向清楚、行動力到位時，就有機會在不同財源中尋找突破。
不論是工作收入、業績表現，或是額外的進帳機會，正財與偏財都有望成為關注重點，因此被視為本月財運表現最亮眼的生肖。不過，財運旺盛不代表每個機會都適合投入，仍應做好規劃、衡量風險，才能避免因過度樂觀而讓得來不易的收入流失。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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TOP 4：生肖虎
小孟老師指出，屬虎者11月的財運與人際關係密切相關，平時累積的好人緣，可能成為開拓財源的重要助力。比起單打獨鬥，透過朋友、同事或合作夥伴牽線，反而更有機會接觸新的資源，甚至遇到願意伸出援手的貴人。
因此，這段時間不妨持續保持大方、親切的待人態度，積極經營既有的人脈，也要把握適合自己的合作機會。對屬虎者來說，11月的財富累積不一定只靠個人努力，良好的人際互動同樣可能帶來意想不到的收穫。
小孟老師認為，屬鼠者這個月有機會展現靈活的思考能力，面對不同狀況時，往往能迅速找到適合的解決方式，為自己創造更多賺錢機會。
除了原本的收入來源，偏財運也是值得關注的部分，可能出現額外進帳或意料之外的收穫。不過，機會來臨時仍應保持理性，仔細評估風險與自身能力，不宜因為一時看好就投入過多資金。若能兼顧判斷力與行動力，將更有機會把握11月的財運契機。
TOP 2：生肖豬
小孟老師指出，屬豬者的財富累積並非單純仰賴運氣，而是來自長期努力與穩定付出，過去一步步建立的實力，有望逐漸反映在收入及存款上。
對屬豬者而言，這個月適合持續做好本分工作，穩定推進手上的任務，也可以檢視平時的收支狀況，讓辛苦賺來的錢更有效地累積。比起追求短時間內的大筆進帳，穩紮穩打、持續增加財務底氣，才是這段時間值得把握的方向。
11月財運排行榜冠軍由生肖狗拿下！小孟老師表示，屬狗者這個月的賺錢動力相當旺盛，對自己的目標也更加明確，當方向清楚、行動力到位時，就有機會在不同財源中尋找突破。
不論是工作收入、業績表現，或是額外的進帳機會，正財與偏財都有望成為關注重點，因此被視為本月財運表現最亮眼的生肖。不過，財運旺盛不代表每個機會都適合投入，仍應做好規劃、衡量風險，才能避免因過度樂觀而讓得來不易的收入流失。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。