我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨高雄市長參選人柯志恩近日接受中視《改變的起點》專訪，暢談基層點滴，席間更因感念亡父柯文福而淚灑攝影棚。她也分享跑行程的逗趣插曲，透露有次掃街時，一名歐巴桑悄悄拉住她說：「神明指示今年高雄市長會是女性，這票我一定投妳！」讓她又驚又喜，打趣自嘲：「看來神明的一句話，比我講再多政見都還管用！」節目中聊起已故父親、前屏東縣長柯文福，柯志恩當場紅了眼眶、哽咽落淚。她提到，曾有長輩帶著珍藏多年、印有「福」字的父親首枚競選徽章送她，期許將這份福氣延續下去，讓她深感父親仍在天上默默守護著她。談及近期的「旗山與屏東香蕉」風波，柯志恩說，這反而讓鄉親意外發現她並非台北空降，而是屏東長大的南部女兒。她感嘆，當年父親柯文福反對她從政，如今政治環境更惡劣，若父親在世肯定會心疼。她強調，未來仍會持續替高屏蕉農爭取權益。至於與民進黨對手賴瑞隆的最大差別，柯志恩回應主持人哈遠儀提問時強調，自己是兼具專業與歷練的「獨立個體」，毫無派系包袱，未來用人絕對不分黨派顏色、唯才是用，並全面恢復公平的文官升遷制度。她也重申這場選戰是為高雄的下一代而戰。柯志恩說，自2022年臨危受命南下參選高雄市長，蹲點高雄4年穿壞了4雙鞋，更深入原縣區揭發美濃大峽谷盜採等弊案。她也霸氣宣告自己「有輸過、沒怕過」，將帶領高雄徹底翻轉。